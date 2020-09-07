Две новые станции Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена «Юнусабад» и «Туркистон» открылись для пассажиров 29 августа. День спустя в строй введены семь станций надземной Куйлюкской линии, строительство которой началось в 2017 году.

Корреспонденты «Газеты.uz» спустились в подземку, проехали вдоль кольцевой линии и узнали, как новые станции связаны с городом, почему маломобильные люди не смогут пользоваться метрополитеном даже с учетом установки лифтов и чем все-таки могут порадовать новые станции.

Юнусабадская ветка

Строительство продолжения Юнусабадской линии метро началось по постановлению президента Узбекистана от 7 ноября 2016 года. Первые шесть станций ветки были сданы в эксплуатацию в далеком 2001 году, но она оставалась не связанной с наиболее густонаселенными кварталами района. С открытием станций «Юнусабад» и «Туркистон» протяженность пути увеличилась на 3 км. Продление линии обошлось в 103,8 млн долларов.

С запуском новых станций начинается анонсированная ранее оптимизация автобусных маршрутов столицы. С 15 сентября откроется маршрут №6 «Юнусабад 6-й квартал — Юнусабад 17-й квартал» на базе 7 автобусов Isuzu. Он должен выполнять функцию подвозочного транспорта. Интервал движения составит 6 минут, сообщило Управление транспорта Ташкента.

Если большинство входов на старых станциях метрополитена не имеют навесов, то на новых станциях они установлены.





Станция «Юнусабад». Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Несмотря на требования законодательства, метрополитен остается недоступным для маломобильных людей. Здесь нет лифтов. Пассажирам предстоит преодолеть 50 ступеней. Установка привычных пандусов не имеет смысла, т. к. наклон здесь слишком крутой.

Станция «Туркистон». Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

В переходах очень светло, но пусто. Начальник отдела маркетинга Ташкентского метрополитена Зарина Мансурова сообщила «Газете.uz», что в будущем в вестибюлях и переходах появятся вендинговые автоматы и торговые точки.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На станциях установлены новые турникеты. Они принимают одноразовые билеты с QR-кодом и транспортные карты. Приобрести их можно в кассах метрополитена.

Жетоны на новых станциях не принимаются. Обменять жетоны на одноразовые билеты нельзя. К ноябрю метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов. Для этого поэтапно обновляются турникеты на всех станциях. Около половины старых турникетов уже заменены.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

QR-код билеты можно использовать только на той станции, где они были куплены. Стоимость билета — 1400 сумов.

Сейчас цена транспортной карты снижена до 5000 сумов. Вся сумма начисляется на счет, поэтому сама карта обходится бесплатно. Транспортные карты можно пополнить в кассах метрополитена и через приложение ATTO. Инфокиосков для пополнения карт в вестибюлях и переходах метрополитена нет. Чтобы избежать очередей на кассах, рекомендуется пользоваться мобильным приложением.

Продажа транспортных карт на станции «Дустлик-2» Куйлюкской ветки.

Чтобы привязать транспортную карту к приложению АТТО и пополнять счет через платежные системы Payme, Click и Apelsin, карту необходимо активировать. Сделать это можно через мобильные валидаторы в кассах метрополитена, в пунктах реализации проездных карт или через инфокиоски Kapitalbank.





«Газета.uz» выяснила, что программа, позволяющая привязать транспортную карту к номеру телефона через инфокиоски Kapitalbank, установлена не на всех инфокиосках. Наш корреспондент пытался привязать карту к номеру телефона через несколько инфокиосков в разных локациях города, однако сделать это не удалось.





Транспортная карта не позволяет одновременно оплатить проезд за нескольких пассажиров. Еще в январе Единый общереспубликанский процессинговый центр, обслуживающий карты, отмечал, что интервал между приемами оплаты с каждой карты составляет 6 минут. Это нужно, чтобы исключить повторное снятие денег.

Станция «Юнусабад»

Станция «Юнусабад» выполнена в стиле хайтек, отметил пресс-секретарь Ташкентского метрополитена Рустамбек Пулатов. Кроме того, это единственная станция в Узбекистане, построенная по дугообразной траектории.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На новых станциях установлены красивые и вместительные скамейки. Также радует хорошее освещение. На старых станциях довольно темно.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

При выходе из средних вагонов пассажиры могут пойти в неправильном направлении и узнать об этом лишь у лестниц.

На платформе нет никакой навигации. Непонятно, куда едут поезда. Пассажиры спрашивают сотрудников станций, куда ведет каждый выход из метро. Но они пока затрудняются с ответами.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Начальник станции «Юнусабад» Шухрат Султанов отметил «Газете.uz», что навигация по направлениям поездов будет транслироваться на LED-экранах. Но когда на перроне стоят поезда, их не видно.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Вдоль перрона уложена тактильная плитка для незрячих. На лестницах, в вестибюлях у касс и турникетов, а также в переходах других подсказок для незрячих пассажиров нет.





Станция «Туркистон»

Станция «Туркистон» выполнена в национальном стиле. Начальник отдела маркетинга метрополитена Зарина Мансурова рассказала, что название станции олицетворяет единство народов Туркестана.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

С каждой стороны платформы вдоль путей встречаются керамические панно с изображением исторических памятников городов региона. Восемь панно посвящены городам Узбекистана.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Другие восемь — городам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

В центре станции «Туркистон» есть табличка с навигацией на узбекском и русском языках.





Понятно, куда едут поезда.

Однако над лестницей подсказок нет. Как ориентироваться пассажирам, выходящим из крайних дверей состава?

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На станции «Туркистон» вдоль перрона также уложена плитка для незрячих .

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Куйлюкская линия

Куйлюкская ветка стала первым этапом строительства надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена. На первом отрезке протяженностью 11 км построено 7 станций.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Перед станцией разбита большая парковка. Водители могут оставить автомобили здесь и отправиться в другие точки города на метро.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Для пеших пассажиров метрополитена условия менее безопасные, т. к. линия практически не связана с городом. Вокруг станции нет ни одного наземного пешеходного перехода. Горожане, приехавшие на автобусах и маршрутках, вынуждены перебегать дорогу.

На пути к метро жителей Шумиловского городка лежит мост над железнодорожными путями. После такого испытания пассажирам предлагается пройти на станцию «Дустлик-2» через подземный переход.

Но люди обычно предпочитают перебегать дорогу — это более короткий путь.





Станция «Дустлик-2» кольцевой линии связана подземным переходом со станцией «Дустлик» (бывшая «Чкалов») Узбекистанской линии. В переходе даже есть лифт, но вход в него преграждает лента.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На станцию также можно пройти с улицы. Для маломобильных пассажиров здесь есть лифт. Сотрудники станции предупредили корреспондентов «Газеты.uz», что он не работает. На самом деле лифт исправен. Им можно пользоваться.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Если маломобильному пассажиру потребуется приобрести билет, ему придется подняться по лестнице и пройти в кассу. Но даже в этом случае воспользоваться лифтом не удастся. Турникеты доступны только в вестибюле станции.

В пресс-службе АО «Узбекистон темир йуллари» заявили, что скорее всего, проект еще не завершен. Проектировщики не могли не учесть этих нюансов, считают в компании.

Лифт привезет пассажиров прямо на перрон.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Чтобы пройти со станции «Дустлик-2» на станцию «Дустлик», пассажирам нужно спуститься по лестнице. Навигация об этом не говорит, поэтому сотни людей в день ориентируются по подсказкам сотрудников метрополитена.

На станциях установлены электронные часы. Табло прибытия на Куйлюкской линии пока нет. В «Узбекистон темир йуллари» объяснили, что они появятся, когда будет завершено строительство всего кольца.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Станции оборудованы механическими вокзальными часами.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

И вместительными урнами.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Табличек с навигацией на станции «Дустлик-2» много. Но у пассажиров все равно возникают вопросы. Полезно было бы установить информацию о доступных маршрутах автобусов, а также о прилегающих улицах и важных объектах близ станции.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Сейчас по кольцевой линии курсируют четыре поезда модели 81−765.5/766.5/767.5 (они используются в метро столицы России под названием «Москва») производства «Метровагонмаш», поставленные в Ташкент осенью 2019 года.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Каждый из четырёхвагонных поездов (всего поставлено пять составов) состоит из двух головных моторных вагонов, одного промежуточного моторного вагона и одного промежуточного безмоторного вагона. Срок службы вагонов составляет 30 лет.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Поезда отличаются экономичностью и ездят значительно тише старых составов. Вагоны имеют сквозной проход. Ширина дверных проемов составляет 1,4 м. В салонах установлены системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха. В головных вагонах оборудованы места для инвалидных колясок.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Составы оснащены системой светового оповещения открытия и закрытия дверей, а также электронными информационными мониторами с маршрутным указателем.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На мониторах в вагонах изображена карта метро. Однако новых станций на карте пока нет. Начальник пресс-службы метрополитена Рустамбек Пулатов рассказал, что программное обеспечение для мониторов с новыми станциями на карте должен разработать завод-изготовитель поездов.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На станциях и в перегонах Куйлюкской ветки есть мобильная связь и интернет, что очень радует пассажиров.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Администрация Ташкентского метрополитена просит пассажиров не отрывать наклейки.

Путь от первой станции Куйлюкской ветки до последней должен занимать 19 минут, но сейчас поезда дольше стоят на станциях. Поезда курсируют с интервалом 15 минут.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Всего на кольцевой линии будет построено 35 станций. Ее протяженность составит 55 км.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Все станции Куйлюкской линии открытые. Зарина Мансурова отметила, что к зиме здесь будет тепловая завеса. Подробнее об этом сообщат позже.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Зарина Мансурова добавила, что благодаря специальному покрытию куполов на станцию не проникает солнечный свет. Кроме того, здесь не так жарко.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Входы и выходы из надземных станций оборудованы эскалаторами.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

А также лифтами.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Сотрудники метро подсказывают пассажирам, как нужно пользоваться QR-код билетами и транспортными картами.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Станции Куйлюкской ветки, за исключением «Дустлик-2», официально не имеют названий. Они пронумерованы «2-бекат», «3-бекат».и так далее. Однако это временно. Присвоить им названия должна топонимическая комиссия при хокимияте Ташкента.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Пандус на противоположной от кассы стороне.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Вокруг станций благоустроенная среда.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Много скамеек и урн.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Есть освещение.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Узкий тротуар есть только с одной стороны от станции. Вскоре он оборвется.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Большинство станций Куйлюкской ветки оторваны от пешеходных переходов.

Пешеходный переход у станции 2 Куйлюкской ветки.

Строительство надземной линии значительно отразилось на состоянии инфраструктуры. Пока о благоустройстве этой территории речи не идет. Хотелось бы, чтобы в будущем здесь была зеленая зона, а не жаркий асфальт.

В темное время суток в открытый люк можно упасть. Скоро начнутся дожди. Грунт под эстакадой станет глиной. Между тем этой дорогой пользуются люди.

Местами решение найдено.

Здесь хотелось бы видеть обновленный, безбарьерный и безопасный мост.

Как, например, на фото ниже.

У станции 4 дорожка ведет прямо в канал.

Пешеходный переход у станции 5.





После строительства кольцевой линии дорога вдоль всей эстакады разрушена.

Закрыт поворот с ТКАД к Янгиабадскому рынку. Сейчас на его месте построена станция. Поворот на рынок есть дальше, правда, дороги здесь нет.

Станция 6 выходит на Янгиабадский рынок. Дорожная ситуация здесь не изменилась.

Нет парковок, тротуаров, постоянно наблюдаются пробки.





Хочется верить, что в скором времени дорожное покрытие обновят, расширят тротуары и огородят пешеходов от потока автотранспорта на ТКАД.

Строительство станции метро у рынка Куйлюк также не изменило сложную дорожную ситуацию: пробки наблюдаются в любое время суток.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Расстояние между наземными пешеходными переходами составляет более 1 км. Люди спрашивают, как попасть в метро.





Подземный пешеходный переход ведет от продуктового рынка к ТРЦ Compass. Его не видно ни со стороны торгового центры, ни с дороги у рынка. От подземного перехода к метро пешеходы могут пройти по очень узкому тротуару или по парковке.





Перед станцией метро огромная стоянка.

Людям приходится идти по ней, чтобы попасть в торговый центр.

У касс образовываются большие очереди. Большинство пассажиров все еще приобретают одноразовые билеты.

Станция «Куйлюк» наземная. Лифтов здесь нет. Лестницы оборудованы пандусами под очень крутым углом.

Следующим этапом расширения сети метрополитена станет открытие шести станций Сергелийской ветки. Ее планируют сдать до конца года.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Сергелийская линия станет продолжением Чиланзарской. Пассажирам не придется пересаживаться на другой поезд. Со станции «Алмазар» можно будет доехать до станции «Кипчак», отметили в пресс-службе Ташкентского метрополитена.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

В следующем году планируется ввести в строй вторую часть кольцевой линии. Ее могут протянуть от станции 7 («Куйлюк») до станции «Алмазар» Чиланзарской линии или конечной станции «Кипчак» Сергелийской ветки (через новый микрорайон «Янги хаёт»). Решение будет принято по результатам изучения спроса населения.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Хочется верить, что следующие станции будут доступны маломобильным гражданам, а пробелы в навигации будут закрыты.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».