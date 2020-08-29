Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу в сопровождении представителей государственных и общественных организаций совершает объезд Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства. Ожидается введение в строй новых объектов транспортной инфраструктуры, дорог и предприятий.

Первым пунктом назначения стала Юнусабадская линия метрополитена. Президент проехал на поезде от станции «Бодомзор» до новой станции «Туркистон».

«Эта линия придаст скорость всему. И передвижению, и экономике, и жизни», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Строительство продолжения ветки метро началось по постановлению президента от 7 ноября 2016 года. За прошедшее время Шавкат Мирзиёев несколько раз приезжал сюда и знакомился с ходом работ.

В рамках проекта общей стоимостью 103,8 млн долларов проложены пути протяженностью 3 км и построены станции «Юнусобод» и «Туркистон».





«Построить эту дорогу было непросто, — сказал президент. — Мы нашли средства, привлекли специалистов из-за рубежа и детально отработали проект. На строительство ушло два года. Самое важное, это недорогой, безопасный и удобный вид транспорт».

Как отмечается в сообщении, 850-метровый отрезок линии проходил через участок, насыщенный грунтовыми водами. В проекте была применена немецкая технология, благодаря которой водоносный пласт был преодолен с использованием железобетонных тюбингов.

С открытием новых станций доступ к метро получат более 340 тысяч человек, проживающих в Юнусабадском районе. До этого рентабельность ветки была невысокой из-за малой загруженности.





Две новые станции по расчетам, будут обслуживать 7500 пассажиров в сутки. Это должно помочь сократить загруженность улиц, снизить выбросы вредных газов в атмосферу на 5300 тонн в год и позволит оптимизировать автобусные маршруты.

Ташкентский метрополитен обслуживает 240 тысяч пассажиров в день. С запуском трех новых линий протяженностью 21 км — Юнусабадской, Сергелийской и Куйлюкской — услугами метро планируется охватить еще более 150 тысяч человек.





Строительство Юнусабадской линии началось в сентябре 1988 года. Линия была открыта в 2001 году, а две недостроенные станции до последнего времени отображались на схеме Ташкентского метрополитена как планируемые.

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