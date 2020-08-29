Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу ознакомился с реконструированной улицей Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столицы, сообщила пресс-служба главы государства.

Многие годы участок улицы был огорожен в связи со строительством продолжения Юнусабадской линии метро.

Как отмечается в сообщении, отрезок улицы Ахмада Дониша длиной 2,2 км от улицы Амира Темура до Ташкентской кольцевой автодороги перестроен в шестиполосную улицу, реконструирована существовавшая четырехполосная улица.

Вдоль улицы организованы пешеходные и велосипедные дорожки. Зеленый пояс в середине и деревья вдоль улицы сохранены, высажено еще 1850 декоративных деревьев. сообщает пресс-служба.





На перекрестках проезжая часть расширяется для поворотов налево и направо. Ожидается, что благодаря реконструкции уменьшится загруженность улицы и прилегающих улиц, а также сократится время в пути из Ташкентского и Кибрайского районов до центра столицы.

«И местное население, и гости оценивают работу государства по качеству дорог. Если дороги хорошие, люди довольны. Поэтому необходимо строить такие качественные транспортные артерии и в регионах, следует обновить и сельские», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев также ознакомился с работой по ремонту и благоустройству на улице Фаргона йули. Согласно проекту, разработанному совместно с турецкой компанией Kalyon, запланированы строительство новой восьмиполосной автодороги, реконструкция существующей двухполосной дороги, создание пешеходных и велосипедных дорожек и зеленых зон.