Молодая женщина, которая 28 января сбросила свою трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом. Об этом заявил отец женщины Юлдош Тулаганов.

По его словам, его дочь вышла замуж 7−8 лет назад. После смерти свекра отношение в семье к невестке изменилось.

«После его смерти начались [проблемы]. Она стала чаще приходить в [родительский] дом, её отправляли к нам, даже если она просто простудилась. Никто не [ухаживал, когда болела], там невестка — не человек. Мы сами лечили её и отвозили обратно. [Семья мужа дочери] продала дом на улице Мевазор и купила дом в Сергелийском районе. Свекровь оформила дом на своё имя, а не на имя сына. Оказывается, она ему не доверяет. Потом дочь выгнали оттуда вместе с двумя детьми в прошлом году», — рассказал он в интервью Kun.uz.

Мужчина заявил, что супруг его дочери работал в России и с ним не всегда получалось связаться.

«Говорили, что отдадут дом в Сергели, но свекровь сдала его квартирантам. Для неё сейчас нет места. Детей поставили на прописку, но её нет. Она прописана у нас», — отметил он.

Юлдош Тулаганов сообщил, что из-за пережитого стресса и психического расстройства его дочь впервые обратилась за медицинской помощью около полутора лет назад и была взята на учёт в психоневрологическом диспансере. Она должна была посещать специалиста раз в полгода.

«После того, как [моя дочь] пережила стресс, мы лечили её. Я никогда не общался со своими детьми грубо, только мягко. А они (семья мужа — ред.), оказывается, постоянно кричали — и свекровь кричала, и её супруг бил, материл. А она не привыкла к такому», — сказал он.

Отец женщины сообщил, что у нее забирали деньги в семье супруга, даже продали её ноутбук.

Он также отметил, что его дочь имеет высшее образование — она окончила Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, а также магистратуру по другому направлению.

«Тогда пришло письмо из магистратуры. Я сказал [дочери], что теперь [она член другой семьи], спроси у свёкра. Если согласятся [оплатить] обучение, то хорошо, если нет, то придётся делать домашние дела. Свёкор позвонил и сказал: „Я поддержу её учёбу, поскольку сам окончил два института. Но мои дети не получили образования, другие невестки тоже не учились“. Он сказал, что никакая помощь не нужна, и поддержал её. Когда [дочь] оканчивала последний курс, свёкор умер, и после этого всё началось», — рассказал он.

Юлдош Тулаганов отметил, что после смерти свёкра его дочь отправили домой. Позже выяснилось, что проблема в оплате 8 млн сумов за последний год обучения на магистратуре. Он сам оплатил эту сумму.

По данным издания, молодая женщина подала иск о разводе в суд по гражданским делам, но супруг на заседании сказал, что «не желает разводиться и оставлять детей сиротами». Судья в итоге отказал в удовлетворении иска и не стал назначать взыскание алиментов с отца детей несмотря на то, что супруги живут раздельно.

«Её супруг отказался разводиться. Но ни разу ничего не принёс детям и даже не навестил их. Больницу тоже не посещал», — заявил отец женщины.

Юлдош Тулаганов сообщил, что за несколько дней до инцидента в зоопарке его дочери позвонил супруг. В день происшествия она вышла с детьми якобы в аптеку, но в итоге отправилась в Ташкентский зоопарк. Он подозревает, что в последнее время его дочь не принимала назначенные её лекарства.

«Она нам не сообщила, что идёт в зоопарк. Сказала, что выходит за лекарствами. Четыре дня назад [супруг] позвонил и сказал ей, что сделает хуже и сведёт её с ума. Сказал: „Даже если сойдешь с ума, я не буду разводиться“», — отметил он.

После инцидента правоохранительные органы забрали второго ребёнка женщины. До завершения следствия шестилетний мальчик будет находиться под присмотром органов опеки.

Реакция Минмахалли

Пресс-служба Ташкентского городского управления по поддержке махалли и семьи сообщила, что молодая женщина, которая работает преподавателем в вузе, впала депрессию из-за отношений с супругом, с которым сегодня не проживает.

По данным управления, положение семьи, оказавшейся на грани развода, неоднократно изучалось председателем махалли «Янги Бунёдобод» Н. Юлдашевой и инспектором по вопросам женщин О. Ашуровой, были приняты меры «по примирению семьи».

«З. Т. в 2021 году была внесена в „женскую тетрадь“ и обеспечена необходимыми юридическими консультациями по вопросам жилья и развода. Также её семье дважды передавались продукты питания за счёт спонсорских средств», — говорится в сообщении.

При этом коллеги и близкие женщины сообщили Kun.uz, что информация о внесении женщины в «женскую тетрадь» является ложной. По их словам, она несколько раз обращалась в махаллю и районный хокимият по вопросу жилья, но никакого результата не было.

Напомним, прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила в отношении женщины уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Она заключена под стражу. Ведётся следствие.

В пресс-службе зоопарка ранее сообщили, что ребёнок получил травмы только от падения с высоты. Кавказский бурый медведь Зузу, в вольер которого женщина сбросила девочку, не тронул её.

Состояние девочки, получившей открытую рану головы и сотрясение мозга, удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей, сообщило Министерство здравоохранения.