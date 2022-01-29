Состояние девочки, которую в пятницу мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, удовлетворительное. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Как мы уже писали, инцидент произошёл примерно в 12:00. Женщина перекинула свою трёхлетнюю дочь через ограду на глазах у других посетителей. Кавказский бурый медведь по кличке Зузу подошёл к девочке, понюхал её и отошёл. Медведя заманили в во внутреннее помещение, после чего достали девочку.

Первую помощь пострадавшей оказала медсестра зоопарка. Приехавшая машина скорой помощи к 13:30 доставила девочку в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Девочка была в состоянии лёгкого шока. У неё диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга, полученные в результате падения с высоты почти 5 м.

Сейчас её состояние удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей, сообщили в Минздраве.