28 января примерно в 14:30 женщина сбросила свою дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, З. Т. со своей 3-летней дочерью подошла к вольеру с медведем, «воспользовавшись её беспомощностью и неспособностью защитить себя», несколько минут удерживала дочь в воздухе над металлической оградой и бросила на территорию площадки с диким животным с 5-метровой высоты.

В результате девочка получила травмы, опасные для жизни, и была госпитализирована в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, где её удалось спасти.

Согласно медицинской справке, пострадавшей поставлен диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, ушиб мягких тканей».

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила в отношении женщины уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Ведётся следствие.

В пресс-службе зоопарка сообщали, что кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она всё-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику, говорилось в сообщении.

«Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела „Хищные“ быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел», — рассказали в зоопарке.