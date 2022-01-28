Сегодня, 28 января, около 12:00 молодая женщина на глазах у окружающих сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, сообщила пресс-служба Ташкентского зоопарка.

Мотивы женщины неизвестны, отмечается в сообщении.

«Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она всё-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику», — говорится в сообщении зоопарка.

«Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела „Хищные“ быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел», — рассказали в зоопарке.

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой зоопарка. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 м, а не от зубов хищника, подчеркнули в зоопарке. При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено.

«Этот случай характеризует нашего медведя Зузу как уравновешенного хищника, который не имеет озлобленности по отношению к человеку. Особенно хочется отметить результат правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю. Ведь в работе с ним они не проявляют грубости, стараются все время баловать его лакомством и могут легко управлять его поведением, даже в такой экстремальной ситуации», — отметили в администрации зоопарка.

Зузу поступил в Ташкентский зоопарк из Бакинского зоопарка в 2017 году и с самого начала полюбился всему коллективу своей общительностью, игривостью и открытостью к публике, добавили в зоопарке.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. Ташкентский зоопарк берет на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке, говорится в сообщении.