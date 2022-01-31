Система регистрации мобильных устройств UZIMEI — одна из немногих политик, которая вернула Узбекистан назад. Такое мнение 30 января в Twitter выразил старший экономист Всемирного банка по Узбекистану Винаяк Нагарадж.

По его словам, эта система является напоминанием о том, что «незавершённые телекоммуникационные реформы сдерживают трансформацию Узбекистана».

«Из других стран можно извлечь много уроков о том, как эффективно регистрировать использование мобильной телефонии и решать проблемы серого рынка. Нынешняя система UZIMEI болезненна для граждан и особенно болезненна для иностранцев, которые находятся здесь дольше 30 дней», — написал он.

Винаяк Нагарадж назвал UZIMEI «бюрократичной и негибкой» системой, которая препятствует внедрению новых технологий и усложняет развёртывание «интернета вещей» (IoT). IoT обладает огромным потенциалом для повышения производительности в перспективных секторах, таких как сельское хозяйство.

Фото: Vinayak (Vinny) Nagaraj / Twitter.

«Я мог бы продолжать, но это просто моё ежегодное выражение разочарования. Как вы знаете, я безудержно оптимистичен в отношении реформ Узбекистана и его потенциала. Так много изменилось за такое короткое время. Вот почему UZIMEI меня так расстраивает — такой маленький комар причиняет столько боли», — заявил экономист.

Ранее в этот день автор блога Davletovuz сообщил, что сейчас почти все мобильные операторы предоставляют услугу eSIM (цифровая SIM-карта, которая встроена в само мобильное устройство).

«Это хороший сервис, но есть беда под названием UZIMEI. Даже если номер IMEI-слота SIM-карты в твоём телефоне зарегистрирован в UZIMEI, тебе также необходимо зарегистрировать IMEI eSIM. Для этого нужно выехать за границу и заплатить 54 тысячи сумов. Пожалуй, самое абсурдное требование. Дай Бог им совести. На самом деле это лишь маленькая ошибка системы, которая сама является ошибкой», — заявил он.

Блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев рассказал, как столкнулся с проблемой этой «абсурдной системы».

«Мне пришлось зарегистрировать номер IMEI моего импортного телефона на имя коллеги, приехавшего из-за границы. В то время в Узбекистане не было eSIM, поэтому я зарегистрировал только один слот. Потом мой коллега переехал работать в отдалённую область», — рассказал он.

После появления eSIM он хотел зарегистрировать цифровую SIM-карту на имя своего коллеги, но не было возможности сделать это онлайн.

«Ведь чтобы зарегистрировать дополнительный IMEI, тот человек должен прийти лично. Если у вас есть eSIM, то, конечно, вы должны отнести и телефон. В моем случае телефон находится в Ташкенте, а человек, на чьё имя он зарегистрирован, — в отдалённом регионе. У вас же в базе отображается, на чьё имя оформлен основной номер IMEI, зачем беспокоить этого человека ещё раз, нельзя ли это сделать онлайн? Мне сказали: «Нет, нельзя, пусть он сам принесёт телефон в наш офис. На дворе XXI век, Карл!» — написал Хушнудбек Худайбердиев.

Юрист назвал эту систему «двойным телефонным налогом» для граждан.

«Поскольку государственные органы не в состоянии адекватно выполнять возложенные на них задачи (например, предотвращать незаконный провоз телефонов на границе, предотвращать уклонение от уплаты налогов и находить украденные телефоны), людей снова облагают налогом», — заявил он.

Блогер также выразил сожаление, что благодаря этой системе появилась целая криминальная индустрия, где крадут личные данные, копии паспортов и регистрируют номера телефонов на чужие имена.

Реакция UZIMEI

Оператор системы UZIMEI в ответ на критику заявил, что проблем с использованием мобильных устройств, официально ввезённых на территорию Узбекистана, не возникает, поскольку они подлежат таможенному досмотру и регистрации кодов IMEI при пересечении государственной границы.

«Потребителю не нужно регистрировать слот для SIM-карты или слот для eSIM», — говорится в сообщении.

По данным системы, в 2021 году в Узбекистан было официально завезено более 3 миллионов телефонов, но это не значит, что столько потребителей регистрируют купленные устройства.

«Однако неофициально (через контрабанду) ввезённые устройства доставляют неудобства потребителям», — заявил оператор.

На сайте UZIMEI, а также через SMS и USSD-сервисы или с заявлением на регистрацию SIM-слота или eSIM можно зарегистрировать только официально ввезённые телефоны. Если они завезены нелегально, то номера IMEI не регистрируются.

Оператор системы рекомендовал гражданам перед покупкой устройства проверить IMEI-коды мобильного устройства через сайт UZIMEI, SMS и USSD-сервисы.

«Если вы получаете сообщение „Данный IMEI 353**220 зарегистрирован с использованием паспортных данных физического лица. Регистрация может быть аннулирована по требованию владельца паспорта. Не забудьте проверить в общей сложности два кода IMEI вашего устройства“, то устройство не рекомендуется покупать», — говорится в сообщении.

Если телефон приобретается в Узбекистане, то обязанность по регистрации IMEI-кодов несут продавцы.

В случае ввоза мобильного устройства физическим лицом и регистрации IMEI-кода одного слота SIM-карты регистрация второго слота или eSIM проводится владельцем мобильного устройства при предъявлении документа, удостоверяющего личность, оператору системы или системному регистратору.

«Также нет проблем с регистрацией слота для второй SIM-карты или eSIM. На данный момент без проблем зарегистрировано более 2 миллионов слотов для второй SIM-карты или слота для eSIM. Коды для eSIM можно зарегистрировать, обратившись в АО „Узбекистон почтаси“, филиал Uzmobile и компании COSCOM (Ucell)», — говорится в сообщении.

«Иностранные граждане, проживающие на территории Узбекистана, могут пользоваться услугой роуминга, а если они пользуются услугами местных операторов мобильной связи, то могут зарегистрироваться, обратившись к регистратору системы», — отметили в компании.

Отметим, что в пунктах регистрации IMEI можно встретить иностранцев, выражающих крайнее недовольство тем, что им приходится платить за использование своего же телефона. Корреспонденты «Газеты.uz» становились свидетелями того, как иностранные граждане заявляли, что из-за этого неудобства больше никогда не приедут в Узбекистан.

В UZIMEI также заявили, что порядок регистрации IMEI-кодов действует в ряде стран мира, в том числе в Индии, с 2009 года, однако до сих пор выпуск встречается выпуск «клонированных мобильных устройств» (с одинаковым IMEI).

Для использования устройств IoT на территории Узбекистана регистрация IMEI не требуется, говорится в сообщении.

В конце ноября прошлого года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов призвал упростить систему регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. По его мнению, граждане должны иметь возможность легко и удобно пользоваться услугами.

О системе IMEI

Система обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года. Для её внедрения американская компания Delta Telecom International создала в Узбекистане совместное предприятие Information Technology Center. Доля Delta Telecom в предприятии составила 51%, узбекская сторона, представленная СП, владеет 49%.

С 1 декабря 2019 года регистрация является платной. Внедрение системы сразу столкнулось с недовольством общественности из-за неудобного механизма регистрации и необходимости платить.

В феврале 2020 года на портале коллективных обращений появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI. Комитет Законодательной палаты сообщал о начале изучения вопроса. По итогам обсуждения комитет посчитал, что целесообразно и обоснованно продолжать практику регистрации IMEI на основе правил, указанных в постановлениях Кабинета министров (№847 и №778). Палата рекомендовала правительству учесть предложения и недостатки, указанные в своём отчёте, и продолжить работу по совершенствованию системы.

В 2020 году разгорелся скандал в связи с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные, из-за чего многие люди не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя. UZIMEI потом изменил порядок регистрации IMEI, введя требование регистрации абонентского номера у мобильного оператора на имя заявителя.