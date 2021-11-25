Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов заявил о необходимости упрощения процедуры оформления IMEI-кодов мобильных устройств, сообщила пресс-служба Мининфокома.

Глава ведомства в ходе ознакомления с деятельностью «Республиканского центра управления сетями телекоммуникаций» 25 ноября указал, что граждане должны получать больше удобств при пользовании услугой.

«Необходимо изыскать возможности, чтобы процесс регистрации IMEI-кодов стал ещё проще для потребителей. Соответственно, граждане должны иметь возможность легко и удобно пользоваться услугами. Для этого необходимо принять все меры», — сказал Шерзод Шерматов.

Министру презентовали намеченные на ближайшее время проекты, в том числе, систему переноса мобильных номеров.

О системе IMEI

Система обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года. Для её внедрения американская компания Delta Telecom International создала в Узбекистане совместное предприятие Information Technology Center. Доля Delta Telecom в предприятии составила 51%, узбекская сторона, представленная вышеупомянутым центром, владеет 49%.

С 1 декабря 2019 года она является платной. Внедрение системы сразу столкнулось с недовольством общественности из-за сложной организации механизма регистрации и платностью системы.

В феврале 2020 года на портале коллективных обращений появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI. Комитет Законодательной палаты сообщал о начале изучения вопроса. По итогам комитет посчитал, что будет целесообразно и обоснованно продолжить практику регистрации IMEI-кодов на основе правил, указанных в ранее принятых постановлений Кабмина (№847 и №778). Закпалата рекомендовала Кабмину учесть предложения и недостатки, указанные в отчёте, и продолжить работу по совершенствованию системы.

После прошлогоднего скандала с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные (из-за чего многие жители не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя) оператор системы изменил порядок регистрации.