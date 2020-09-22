Оператор системы UZIMEI внес изменение в процесс регистрации мобильных устройств, сообщается на сайте компании.

Новый порядок внедряется для предотвращения случаев регистрации мобильных устройств путем использования персональных данных третьих лиц (паспортные данные и номер телефона) без их ведома.

Согласно новому порядку, абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI-кода/кодов устройства, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя, говорится в сообщении.

О проблеме с незаконной регистрацией IMEI-кодов было известно несколько месяцев, массово о ней заговорили в начале сентября, после чего оператор системы UZIMEI заявил, что обратился в правоохранительные органы для пресечения этой незаконной деятельности. 9 сентября Государственный таможенный комитет сообщил о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией. В телефоне одного из задержанных выявили около 200 фотографий паспортов граждан. Он якобы собирал данные и доставлял их своему партнеру, за что получал 5 долларов с каждого паспорта.

Недовольство населения также вызывает платность услуги регистрации IMEI-кодов. Вопрос в феврале начал рассматривать комитет Законодательной палаты, но далее никаких новостей об этом не было.

Зарегистрировать IMEI-код/коды мобильного устройства можно следующими способами.:

Регистрация IMEI-кода осуществляется единожды, вне зависимости от смены SIM-карты.