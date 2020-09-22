Оператор системы UZIMEI внес изменение в процесс регистрации мобильных устройств, сообщается на сайте компании.
Новый порядок внедряется для предотвращения случаев регистрации мобильных устройств путем использования персональных данных третьих лиц (паспортные данные и номер телефона) без их ведома.
Согласно новому порядку, абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI-кода/кодов устройства, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя, говорится в сообщении.
О проблеме с незаконной регистрацией IMEI-кодов было известно несколько месяцев, массово о ней заговорили в начале сентября, после чего оператор системы UZIMEI заявил, что обратился в правоохранительные органы для пресечения этой незаконной деятельности. 9 сентября Государственный таможенный комитет сообщил о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией. В телефоне одного из задержанных выявили около 200 фотографий паспортов граждан. Он якобы собирал данные и доставлял их своему партнеру, за что получал 5 долларов с каждого паспорта.
Недовольство населения также вызывает платность услуги регистрации IMEI-кодов. Вопрос в феврале начал рассматривать комитет Законодательной палаты, но далее никаких новостей об этом не было.
Зарегистрировать IMEI-код/коды мобильного устройства можно следующими способами.:
- На сайте оператора системы: www.uzimei.uz;
- Отправив SMS на короткий номер 1170;
- Посредством USSD запроса *1170#;
- На сайте Единого портала интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан: www.my.gov.uz;
- У оператора системы UZIMEI (г. Ташкент, Алмазарский район, массив Себзар, 18-А, ориентир: здание 240 АТС);
- На пунктах почтовой связи.
Регистрация IMEI-кода осуществляется единожды, вне зависимости от смены SIM-карты.