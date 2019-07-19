Американская компания Delta Telecom International создала в Узбекистане совместное предприятие по внедрению системы регистрации мобильных устройств по IMEI-кодам (International Mobile Equipment Identity), сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Предприятие получило название Informational technology center.

Напомним, внедрение регистрации мобильных устройств по IMEI предусмотрено постановлением правительства от 22 октября 2018 года. Оператором системы выбран Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана. С 1 апреля обязательная регистрация была введена в действие.

Доля Delta Telecom в предприятии составила 51%, узбекская сторона, представленная вышеупомянутым центром, владеет 49%. Уставной капитал СП составляет 22 млрд сумов ($2,5 млн).

Предприятие, директором которого указан Хусниддин Камалов, также займется аутсорсинговыми услугами по обслуживанию информационных систем, баз данных, серверного и иного сетевого оборудования.

В пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций не смогли сообщить дату основания Delta Telecom International, рассказать о ее предыдущих проектах и проведенном отборе. «Дополнительная информация будет в последующих материалах», — отметили в Мининфокоме.

Как отмечалось ранее, внедрение регистрации мобильных устройств по IMEI-коду необходимо для защиты прав собственников мобильных устройств, борьбы с незаконным использованием аппаратов и предотвращения реализации некачественных устройств. Проверить статус устройства можно на сайте uzimei.uz.

С 1 апреля в Узбекистане заработает система учета и автоматической регистрации мобильных устройств, используемых в сетях местных GSM-операторов