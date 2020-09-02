В настоящее время наблюдаются случаи регистрации IMEI-кодов мобильных устройств с использованием паспортных данных третьих лиц, заявило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Это происходит из-за отсутствия непосредственного контакта между регистрирующим лицом и оператором системы UZIMEI — «при регистрации в дистанционном или онлайн-режиме невозможно определить, предоставлены эти паспортные данные самим гражданином — владельцем паспорта, либо другим лицом», пояснили в Мининфокоме.

Отметим, что ранее в Telegram-канале Xushnudbek.uz была опубликована подборка скриншотов с жалобами людей на то, что их паспортные данные без ведома были использованы для регистрации мобильных телефонов посторонними людьми.

Блогер Исраил Тиллабоев рассказывал, что в феврале приобрел телефон в кредит, но через некоторое время он перестал работать. Оказалось, что не был зарегистрирован IMEI-код. Регистрация возможна только на паспорта граждан, недавно выезжавших за рубеж. Исраил Тиллабоев привел 11 человек, но выяснилось, что на их имена уже был зарегистрирован IMEI-код.

Напомним, для регистрации IMEI-кодов мобильных устройств физическим лицам необходимо предоставить информацию о личных паспортных данных, номере телефона и IMEI-код мобильного устройства. При этом по паспортным данным проверяется информация о пересечении гражданином таможенной границы Узбекистана.

«С целью предотвращения незаконной регистрации мобильных устройств на основании паспортных данных третьих лиц и идентификации лиц, осуществляющих эту незаконную деятельность, оператор системы обратился в правоохранительные органы», — заявили в Мининфокоме.

В настоящее время ведется следственная работа, добавили в министерстве.