На рынок Узбекистана поступил большой объём фальшивой иностранной валюты. Об этом на пресс-конференции 20 января заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов. По его словам, по этой причине валютные банкоматы перестали работать по выходным.

«Это правда, что в последнее время были перебои с обменом валюты в банкоматах по субботам и воскресеньям, но это не потому, что они плохо работают. Дело в том, что на наш рынок поступило большое количество фальшивой валюты. Банкоматы не могут её распознать. Вот почему мы ограничили использование многих банкоматов по субботам и воскресеньям. Мы меняем программу банкоматов, этот вопрос будет решён», — пояснил глава ЦБ.

В конце ноября депутат Расул Кушербаев обвинил Центробанк в том, что из-за закрытых в выходные обменных пунктов люди вынуждены менять валюту на чёрном рынке. В присутствии свидетелей он обменял 50 долларов на улице. «Чтобы граждане не совершали нарушений, должны быть устранены все причины, вынуждающие их делать это», — заявил он, отметив, что это касается любой сферы.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что решением проблемы могла бы стать публикация на сайтах банков информации об обменных пунктах, которые работают по выходным.

«Газета.uz» сообщала, что Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard) планирует восстановить функцию приёма банкнот номиналом 50 и 100 долларов в своих банкоматах к концу января 2022 года. Эта функция была временно отключена в конце сентября.

Глава ЦБ также ответил на вопрос касательно открытия частных обменных пунктов в Узбекистане.

«У Центрального банка на этот счёт есть своя твёрдая позиция. Исходя из требований международной организации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), мы ограничиваем это. То есть по требованиям FATF о легализации доходов, полученных от преступной деятельности или теневой экономики, на сегодняшний день мы не пришли к единому мнению о [снятии запрета для] частных компаний открывать обменные пункты», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

В середине декабря Антимонопольный комитет Узбекистана опубликовал для общественного обсуждения проект постановления президента, в котором предлагается разрешить работу частных обменных пунктов.