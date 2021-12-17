Антимонопольный комитет Узбекистана опубликовал для общественного обсуждения проект постановления президента «О мерах по устранению барьеров, негативно влияющих на конкурентную среду, и дальнейшему расширению направлений предпринимательской деятельности».

Документом на основе мирового опыта предлагается разрешить частным предпринимателям предоставлять услуги по обмену валюты. Цель — предотвратить возникновение неформальных валютных операций и обеспечить бесперебойное предоставление услуги (24/7). Указанный срок разработки соответствующих мер — 2022 год.

Кроме того, бизнесу в сфере финансовых услуг планируется разрешить войти на рынок услуг кредитных союзов.

В конце ноября депутат Расул Кушербаев обвинил Центральный банк в том, что из-за закрытых в выходные обменных пунктов люди вынуждены менять валюту на чёрном рынке. В присутствии свидетелей он обменял 50 долларов на улице. «Чтобы граждане не совершали нарушений, должны быть устранены все причины, вынуждающие их делать это», — заявил он, отметив, что это касается любой сферы.

Вопрос частных обменников поднимался ещё в октябре 2019 года в Сенате. В Центробанке тогда объяснили, что эта практика в некоторых странах себя не оправдала.

В январе 2021 года заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев сообщил, что регулятор не рассматривает выдачу лицензий для открытия частных валютно-обменных пунктов. По его словам, обменных пунктов банков пока достаточно для удовлетворения потребности населения.

Обсуждение проекта постановления продлится до 31 декабря.