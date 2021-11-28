Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев в субботу в провёл прямой эфир в Facebook, в ходе которого рассказал, что целый час искал в родном городе Янгиюле пункт обмена валюты, но они все закрыты.

«В выходные у людей есть свободное время, и они идут за покупками. Туристы тоже в это время могут гулять Но в наших банках в субботу и воскресенье не работают обменники. Удивительно, что Центральный банк до сих пор не решил эту проблему», — сказал он.

Ему нужно было обменять 50 долларов, но у него была купюра в 100 долларов. Единственный банкомат, обменивающий наличные доллары, сдачи не выдаёт. В банках ему сказали, что в выходные у них отключены системы.

«Я вынужден искать чёрный рынок и совершить преступление. чтобы получить сдачу в 50 долларов… Я позвал представителей банков, чтобы они были свидетелями», — сообщил депутат.

«Из-за того, что Центральный банк не создал условия, граждане становятся нарушителями. В результате созданных Центробанком условий чёрный рынок не исчезает… Огромное спасибо ЦБ от имени всех граждан, которые были привлечены к ответственности», — сказал Расул Кушербаев.

«Чем вы думаете? Туристы приезжают. Это же позор… Мне в это не верится… Неужели сложно организовать работу касс и обменных пунктов в выходные?» — спросил он.

Позже Расуш Кушербаев сообщил, что в присутствии свидетелей обменял на чёрном рынке 50 из 100 долларов.

«Вывод из этой ситуации таков: в любой ситуации, чтобы граждане не совершали правонарушений, должны быть устранены все причины, вынуждающие их делать это. Иначе с точки зрения справедливости ответственность лежит на стороне, не создавшей условия», — заявил депутат.

Он сказал, что если его привлекут к ответственности, то вместе с ним в зале суда будет отвечать и Центральный банк. «Если они не могут это организовать, что они там делают? Могли бы и сами походить в выходные, посмотреть, как люди живут, что происходит, сколько иностранцев приезжает — все мучаются», — сказал Расул Кушербаев.

«Решение есть — рынок»

Финансист Отабек Бакиров, комментируя ситуацию в своём Telegram-канале, отметил, что решение проблемы есть, и оно работает во всём мире, но не в Узбекистане, где ставятся «слишком социализированные цели».

«Кушербаев прав на сто процентов, и как потребитель, и как клиент, и как депутат, получивший мандат избирателей. Все бы депутаты были такими», — отметил он.

Затем он перечислил причины, почему пункты обмена валюты банков не работают в выходные и в ночное время.

Во-первых, для работы во внеурочное время труд сотрудников должен оплачиваться в двойном размере. Это касается не только кассиров, но и контролёров, охранников и инкассаторов.

Во-вторых, количество обменных операций в выходные, праздничные дни и в ночное время в разы меньше, чем в рабочие дни. Об этом свидетельствуют опыт, практика и наблюдения, отметил Отабек Бакиров.

«Как видно, в выходные, праздничные дни, вечернее и ночное время расходы обменных пунктов выше в разы, финансовый результат же всегда отрицательный. То есть главная причина того, что они не работают в это время, чисто коммерческая», — написал он.

Есть ли выход, спрашивает финансист, и отвечает: «Решение есть. Это решение применяется во всём мире. Только нам всегда страшно идти по этому пути, поскольку мы ставим перед собой слишком социализированные цели. Решение — это рынок».

«Во всём свободном мире и особенно в туристических странах обменные пункты в выходные дни и в ночное время покупают валюту очень дёшево и продают её очень дорого. Таким способом они обеспечивают свою маржинальность. Говоря условно, банковский пункт, в рабочие дни покупающий доллар по 10750 сумов, в выходные дни покупает его по 10650 сумов. Точно так же, продавая в рабочий день доллар по 10800, в выходные дни банк продаёт доллар по 10900 сумов», — пояснил он.

«В любой стране мира самые неудобные курсы встречаются на выходе из аэропорта, точно так же в гостиницах. Почему у нас этого делается? Причина проста — из-за социальных факторов банки идут по пути минимальной маржинальности, держа узкий коридор. Естественно, они сами становятся жертвой своих шагов. А вы готовы продавать валюту в выходные, скажем, на 100 сумов дешевле и приобретать её на 100 сумов дороже?» — написал Отабек Бакиров.