Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard) разослал банкам письмо о приостановлении функции приёма банкнот номиналом 50 и 100 долларов в своих банкоматах. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Центрального банка.

В письме отмечается, что анализ транзакций по валютообменным операциям показал участившиеся случаи принятия фальшивой иностранной валюты банкоматами, подключёнными к системе Uzcard.

«Учитывая данное обстоятельство ЕОПЦ сообщает, что функция приёма „50$“ и „100$“ купюр иностранной валюты при совершении валютообменных операций будет временно отключена», — отмечается в сообщении.

«Газета.uz» направила запрос в Uzcard, но пока не получила ответ.

По состоянию на 1 сентября в Узбекистане установлено 12583 банкоматов.