Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard) планирует восстановить функцию приёма банкнот номиналом 50 и 100 долларов в своих банкоматах к концу января 2022 года. Об этом на запрос «Газеты.uz» ответили в пресс-службе компании и Центральном банке.

В конце сентября из-за часто встречающихся фальшивых банкнот Uzcard приостановил функцию обмена в валютных банкоматах.

В ЕОПЦ заявили, что после выявленных проблем «моментально был инициирован процесс взаимодействия с вендорами по обновлению соответствующего программного обеспечения банкоматов и был запущен процесс тестирования предоставляемых образцов».

«Полностью завершить работы и возобновить функцию приема купюр компания планирует к концу января 2022 года», — отметили в Uzcard.

В компании также рассказали, как выявили фальшивые купюры.

«В банкоматах отсеки для принятых и выдаваемых денег независимы друг от друга и внесённые клиентами купюры остаются в банкомате до инкассации. Затем они отправляются в банк, где и происходит выявление фальшивых банкнот. Поэтому данный вопрос находится полностью в компетенции банков. К нам поступили обращения лишь по единичным случаям, однако этого было достаточно для того, чтобы приостановить обслуживание и приступить к решению проблемы», — заявили в ЕОПЦ.

Uzcard утверждает, что со стороны поставщиков программного обеспечения для банкоматов «были сделаны все необходимые доработки, гарантирующие дополнительную безопасность оборудования».

По состоянию на 1 сентября в Узбекистане установлено 12814 банкоматов и инфокиосков.