Приговор блогеру Миразизу Базарову, вынесенный 21 января Мирабадским судом по уголовным делам Ташкента, является несправедливым, заявил в интервью «Газете.uz» адвокат Сергей Майоров.

Как мы уже писали, суд под председательством Сардорбека Садыкова признал Миразиза Базарова виновным по пункту «г» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса Узбекистана (клевета из корыстных или иных низменных побуждений) и приговорил к максимальному наказанию по этой статье — ограничению свободы сроком на три года.

Адвокат уточнил, что срок исчисления наказания начинается с момента домашнего ареста — с 29 апреля 2021 года. Суд в рамках ограничения свободы запретил Миразизу Базарову пользоваться интернетом и работать по специальности психолог. Он также должен находиться дома с 20:00 часов до утра.

«В период отбытия наказания он не имеет права пользоваться интернетом. Более того, он является психологом — это на сегодняшний день его единственный источник дохода. Ему запретили оказывать платные консультации как психологу. И ограничение на уход из дома — в 20:00 он должен быть дома и до утра никуда не имеет права выходить. Полный текст ограничений мы получим в понедельник», — сообщил Сергей Майоров.

«Формально процесс шёл с соблюдением требований нашего законодательства, то есть всем предоставляли слово, мнения выслушивали, — рассказал адвокат. — Свидетелями в обвинительном заключении указаны сами потерпевшие, а также преподаватели 110-й школы и эксперты, которые давали заключение. Всех их пригласили, выслушали, дали возможность задать вопросы».

На вопрос, в чём именно обвинён Миразиз Базаров, защитник сообщил: «Всё очень просто. Что касается трёх происламских блогеров, то там одинаковая клевета, то есть он всех их трёх обвинил в том, что они служат СГБ, являются блогерами СГБ. Плюс они используют в своих роликах, постах, аккаунтах атрибутику игиловцев. На этом основании он признавал их приверженцами ИГИЛа за то, что они используют эту символику».

По словам адвоката, потерпевшие предоставили «справку от СГБ о том, что они не значатся участниками движения ИГИЛ и они не являются штатными или внештатными сотрудниками СГБ». «А раз так, тот, кто назвал их игиловцами, блогерами СГБ, тот оклеветал».

Третий эпизод обвинения, отметил Сергей Майоров, связан с заявлением преподавательского состава школы №110 Мирабадского района. В одном из своих роликов в TikTok Миразиз Базаров сопроводил видео надписью «Школа — это место, где старые рабыни и неудачницы учат детей быть рабами и неудачниками». Решением суда это также признано клеветой.

По мнению Сергея Майорова, на решение суда должна быть подана апелляция, поскольку «приговор абсолютно незаконный, несправедливый и нечестный». «Это, безусловно, ангажированный суд. Я об этом заявил и в суде, и в интервью», — сказал он.

Защитник добавил, что Миразиз Базаров психологически был готов к вынесенному решению. «Я его ориентировал на это. Мы не имеем справедливый законный суд, чтобы надеяться на справедливый приговор», — заявил адвокат.

«Газета.uz» писала, что на первое заседание суда журналисты попасть не смогли из-за ранее не анонсированного требования о наличии ПЦР-теста. Суд также запретил съёмку и освещение процесса в СМИ до его завершения.

Миразиз Базаров поздно вечером 28 марта прошлого года был избит у своего дома, получив травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop. Тогда же здесь прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ. Группа мужчин приняла проходивших парня и девушку за сторонников ЛГБТ и избила их.

После выписки блогера из больницы, 29 апреля, примерно в 23:15 Мирабадский суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему было предъявлено обвинение в клевете из корыстных или иных низменных побуждений.

Сергей Майоров уточнил изданию Hook.Report, что по факту избиения Миразиза Базарова возбуждено уголовное дело, но оно не расследуется. «Оно автономно где-то там расследуется, но, естественно, оно не расследуется», — сказал он, добавив, что правоохранительные органы «ищут совершенно не тех людей, которые реально это совершили».