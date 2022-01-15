14 января Узбекистан отметил День защитника Родины и 30-летие со дня создания Вооруженных сил. К этому дню Общенациональное движение «Юксалиш» опубликовало инфографику об основных цифрах и фактах об армии страны. «Газета.uz» проанализировала военную мощь Узбекистана на основе открытых данных.

В состав Вооружённых сил входят соответствующие органы управления, войска, воинские формирования и учреждения Минобороны, МВД, МЧС, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности, других министерств, государственных комитетов и ведомств.

Согласно Оборонной доктрине, политика Узбекистана в области обороны основана на принципах:

неприменения военной силы против других государств, кроме случаев пресечения и отражения военной агрессии;

неделимости безопасности, недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств;

невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования возможных споров;

неучастия в военно-политических блоках, оставления за собой права выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок;

оборонной достаточности;

адекватности военного строительства характеру современных военных конфликтов;

отказа от производства, приобретения, хранения, распространения и размещения ядерного и других видов оружия массового поражения;

приверженности принципам Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии;

недопущения на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов;

неучастия Вооруженных сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом;

опоры на духовно-нравственные ценности и культурно-цивилизационную идентичность народа.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В рейтинге армий мира Global Firepower Index-2021 Узбекистан занимает 54-е место среди 140 стран. В СНГ Узбекистан находится на четвёртом месте после России (2), Украины (22) и Беларуси (52), а в Центральной Азии — на первом.

Global Firepower в своём рейтинге оценивает 50 факторов, среди основных: уровень расходов на оборону; арсенал техники и оборудования; численность армии; количество танков, кораблей, самолетов и другой военной техники; доступ к нефтепродуктам; прочие факторы, которые влияют на боеспособность армии. В рейтинге учитываются географические особенности государства (выход к морю), производство и потребление некоторых ресурсов (нефть). Ядерное оружие не учитывается.

По данным Global Firepower, общая численность военнослужащих Узбекистана составляет 65 тысяч человек (68 тысяч — по данным Всемирного банка на 2018 год), из них действующие войска — 55 тысяч (45-е место в мире), военизированные формирования — 10 тысяч (44-е место). Для сравнения: в Казахстане — 77 тысяч военнослужащих, в Афганистане — 325 тысяч, в Таджикистане — 16,5 тысячи.

Потенциал для мобилизации граждан на военную службу в Узбекистане составляет 13,47 миллиона. Лиц призывного возраста — 616,8 тысячи, это 35-й показатель в мире.

Фото: Пресс-служба президента.

Военно-воздушная техника ВС Узбекистана включает 200 единиц авиатехники (45-е место), из них 59 — истребители, 18 — транспортная авиация, 20 — штурмовые самолёты, 7 — учебные самолёты. ВВС также имеют в своём распоряжении 96 вертолётов, в том числе 33 боевых (19-е место). В Казахстане — 237 воздушных судов, в Афганистане — 270, в Таджикистане — 25.

ВВС и ПВО Узбекистана состоят из истребителей МиГ-29, штурмовиков Су-25, военно-транспортных Ил-76, Airbus C-295W CASA, а также вертолётов — Airbus H-125, Airbus H-215, Ми-24 и Ми-35.

Фото: Пресс-служба президента.

Сухопутные войска включают в себя 420 танков (34-е место), 1215 единиц бронированного транспорта (54-е место), 137 самоходных артиллерийских установок (29), 60 единиц тяжелой артиллерии (74) и 98 ракетных комплексов (37).

Узбекистан развивает собственное производство военной техники. В ноябре 2017 года был создан Государственный комитет оборонной промышленности для развития потенциала отечественной промышленности по выпуску импортозамещающей, конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции военного и двойного назначения. В ноябре 2021 года стартовало серийное производство легкобронированного автомобиля Qalqon отечественной разработки.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В Узбекистане имеется 20 полигонов, оснащённых современной учебно-материальной базой, 12 из них построены в соответствии с международными требованиями и позволяют проводить военные соревнования по различным направлениям. Для поддержания войск в постоянной боевой готовности в 2021 году было проведено более 1100 внезапных проверок, приближенных к боевым ситуациям, что вдвое больше, чем годом ранее.

Военнослужащие страны успешно выступают на Армейских международных играх. На АрМИ-2021 они завоевали 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали и заняли в общекомандном зачете второе место. В 2020 году военные Узбекистана заняли третье место среди 30 стран-участниц АрМИ с победами в 3 конкурсах и призовыми местами ещё в 11 соревнованиях.

Фото: Пресс-служба президента.

В последний раз в Узбекистане раскрывались военные расходы четыре года назад. Тогда сообщалось, что из госбюджета на 2018 год предусмотрено выделение до 4% к ВВП на военные расходы. ВВП страны в том году прогнозировался в объеме 290,6 трлн сумов, таким образом, расходы на оборону могли составлять 11,62 трлн сумов, или 1,44 млрд долларов (об этом также сообщает Всемирный банк).

Расходы на оборону включены в раздел «прочие организации» госбюджета, где также могут быть учтены затраты на деятельность других структур (СГБ, ГСБП и др.). В 2020 году «прочие организации» из бюджета получили 23,3 трлн сумов, в 2021 году — 26,2 трлн сумов, в 2022 году прогнозируется выделение 29 трлн сумов.