Количество внезапных проверок боеготовности воинских подразделений Узбекистана, непосредственно приближенных к реальным боевым ситуациям, в 2021 году выросло в два раза в сравнении с 2020 годом — до более 1100, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

В Академии Вооруженных сил Узбекистана состоялось заседание комитета Сената по вопросам обороны и безопасности, где была заслушана информации заместителя министра обороны страны Хамдама Каршиева о развитии военного строительства в стране.

Фото: пресс-служба Сената

По данным верхней палаты, в Узбекистане созданы 20 полигонов, оснащенных современной учебно-материальной базой, из них 12 из них построены в соответствии с международными требованиями и позволяют проводить военные соревнования по различным направлениям.

На шести полигонах по опыту стран НАТО построено 45 км комплексных коридоров. «В этих комплексах личный состав разведывательных, специальных и воздушно-десантных подразделений прошел сложные испытания в условиях тяжелого физического и психологического давления», — отмечается в сообщении.

На полигоне «Фориш» с 2019 года проводится конкурс Армейских международных игр (АрМИ) «Военно-медицинская эстафета», в этом году — еще и «Полевая кухня». В 2021 году военные учения с участием российских и казахстанских военных также прошли на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области, в 2022 году на полигоне «Янгиарык» в пустынной местности Хорезмской области запланированы учения с военными Индии.