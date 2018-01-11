Военные расходы в государственном бюджете 2018 года составят до 4% по отношению к объему ВВП. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 11 января сообщил заместитель начальника Главного управления государственного бюджета Министерства финансов Исмонжон Мамажонов.

«Недавно была принята Оборонная доктрина Узбекистана. В государственном бюджете предусмотрены необходимые средства исходя из Оборонной доктрины и других документов, принятых ранее. Этих средств будет достаточно для развития нашей армии. Планируется выделить до 4% к ВВП», — отметил Исмонжон Мамажонов.

Во вторник Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан». Обновленная доктрина учитывает динамику развития ситуации в мире и регионе, необходимость адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, а также предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.

ВВП Узбекистана в 2018 году прогнозируется в объеме 290,6 трлн сумов. Доходную часть бюджета на текущий год планируется обеспечить в размере 21,4% к ВВП или 62,229 трлн сумов, расходы — 21,4% к ВВП или 62,17 трлн сумов.