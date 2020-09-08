Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачете на VI Армейских международных играх. Соревнования проходили с 23 августа по 5 сентября среди 160 сборных из 30 стран, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как сообщалось ранее, сборная одержала победу в трех конкурсах: «Верный друг», «Дорожный патруль» и «Военно-медицинская эстафета».

В состязаниях «Отличник войсковой разведки», «Военное ралли», «Конный марафон», «Эльбрусское кольцо», «Безопасный маршрут», «Мастер артиллерийского огня», «Мастер-оружейник» и «Снайперский рубеж» команда Узбекистана завоевала вторые места.

Сборной страны также удалось завоевать третье место в конкурсах «Полевая кухня», «Безопасная среда» и «Мастер автобронетанковой техники».

В прошлом году военнослужащие соревновались со сборными из 32 стран. Тогда они в 14 конкурсах заняли два первых, четыре вторых и пять третьих мест, что позволило им занять пятое место в общекомандном зачете.

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