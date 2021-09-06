Завершились Vll Армейские международные игры. Сборные Узбекистана, приняв участие в 24 конкурсах АрМИ, завоевали 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали и заняли в общекомандном зачете второе место после организатора конкурса, России, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В частности, по одной золотой медали завоевали:

  • мужская сборная конкурса «Верный друг»;
  • женская сборная конкурса «Верный друг»;
  • сборная конкурса «Военно-медицинской эстафете»;
  • сборная конкурса «Полевая кухня».

Кроме того, сборные Минобороны Узбекистана удостоились вторых мест в конкурсах:

  • «Эльбрусское кольцо»;
  • «Снайперский рубеж»;
  • «Конный марафон»;
  • «Мастер-оружейник»;
  • "Безопасная среда";
  • «Инженерная формула»;
  • «Безопасный маршрут»;
  • «Полярная звезда»;
  • «Отличник войсковой разведки».

Члены сборных Узбекистана также взяли бронзовые награды в соревнованиях:

  • «Мастер автобронетанковой техники»;
  • «Уверенный прием»;
  • «Дорожный патруль»;
  • «Саянский марш».

В ходе игр этого года участники установили 37 рекордов, 10 из которых принадлежит представителям Узбекистана, 6 рекордов установлено военными Китая, по 2 рекорда записали в свой актив представители Беларуси и Индии.

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В соревновании «Эльбрусское кольцо» младшие сержанты Санжар Туклиев, Абдумухтор Абдуганиев и Азимжон Ибрагимов выполнили задание по преодолению горной полосы препятствий за 12 минут 58 секунд и установили рекорд игр, а в ходе преодоления обледеневшего участка представители сборной были в лидерах, выполнив задание за 11 минут 37 секунд и продолжив рекордную серию отечественных сборных.

На соревновании «Верный друг» при преодолении полосы препятствий длиной 300 м со служебной собакой член сборной Узбекистана сержант Улугбек Нуруллаев показал результат 1 минута 13 секунд и установил рекорд игр.

При выполнении упражнения «Стрельба со сменой точки прицеливания» соревнования «Снайперский рубеж» младший сержант Фазлиддин Киргизов показал результат 15 минут 6 секунд и установил новый рекорд игр.

Отметим, что в прошлом году военные Узбекистана заняли третье место среди 30 стран-участниц Армейских международных игр с победами в 3 конкурсах и призовыми местами еще в 11 соревнованиях.

Соревнования АрМИ-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран. В них приняли участие 277 сборных из 42 стран мира, более 5000 военнослужащих.

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