Завершились Vll Армейские международные игры. Сборные Узбекистана, приняв участие в 24 конкурсах АрМИ, завоевали 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовые медали и заняли в общекомандном зачете второе место после организатора конкурса, России, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В частности, по одной золотой медали завоевали:
- мужская сборная конкурса «Верный друг»;
- женская сборная конкурса «Верный друг»;
- сборная конкурса «Военно-медицинской эстафете»;
- сборная конкурса «Полевая кухня».
Кроме того, сборные Минобороны Узбекистана удостоились вторых мест в конкурсах:
- «Эльбрусское кольцо»;
- «Снайперский рубеж»;
- «Конный марафон»;
- «Мастер-оружейник»;
- "Безопасная среда";
- «Инженерная формула»;
- «Безопасный маршрут»;
- «Полярная звезда»;
- «Отличник войсковой разведки».
Члены сборных Узбекистана также взяли бронзовые награды в соревнованиях:
- «Мастер автобронетанковой техники»;
- «Уверенный прием»;
- «Дорожный патруль»;
- «Саянский марш».
В ходе игр этого года участники установили 37 рекордов, 10 из которых принадлежит представителям Узбекистана, 6 рекордов установлено военными Китая, по 2 рекорда записали в свой актив представители Беларуси и Индии.
В соревновании «Эльбрусское кольцо» младшие сержанты Санжар Туклиев, Абдумухтор Абдуганиев и Азимжон Ибрагимов выполнили задание по преодолению горной полосы препятствий за 12 минут 58 секунд и установили рекорд игр, а в ходе преодоления обледеневшего участка представители сборной были в лидерах, выполнив задание за 11 минут 37 секунд и продолжив рекордную серию отечественных сборных.
На соревновании «Верный друг» при преодолении полосы препятствий длиной 300 м со служебной собакой член сборной Узбекистана сержант Улугбек Нуруллаев показал результат 1 минута 13 секунд и установил рекорд игр.
При выполнении упражнения «Стрельба со сменой точки прицеливания» соревнования «Снайперский рубеж» младший сержант Фазлиддин Киргизов показал результат 15 минут 6 секунд и установил новый рекорд игр.
Отметим, что в прошлом году военные Узбекистана заняли третье место среди 30 стран-участниц Армейских международных игр с победами в 3 конкурсах и призовыми местами еще в 11 соревнованиях.
Соревнования АрМИ-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран. В них приняли участие 277 сборных из 42 стран мира, более 5000 военнослужащих.