В Узбекистане началось серийное производство легкобронированного автомобиля Qalqon («Щит») собственной разработки, сообщила пресс-служба Государственного комитета оборонной промышленности.





По данным Госкомоборонпрома, автомобиль, изготовленный «с нуля» на основе конструкторской документации специалистов отрасли, успешно прошел все практические испытания, организованные представителями силовых структур и причастных государственных органов страны.

«Экспертами подтверждено соответствие тактико-технических характеристик ЛБА требованиям Вооруженных Сил и признанных международных стандартов», — говорится в сообщении.

Сегодня Qalqon уже поставляется подразделениям Вооруженных сил Узбекистана.





«Газета.uz» сообщала, что в Нурафшане планируется наладить производство военной и спецтехники. Соответствующий проект стоимостью 55 млн долларов был представлен президенту в начале года. Его реализацией при содействии НБУ должна была заняться компания Nurafshon-Maxsus-Texnika (eчредителями указаны компании Krantas Group — 72% и To’ytepa Metall Qurilmalari — 28%).

На первом этапе было намечено производить по 100 легкобронированных автомобилей Tarlon и Qalqon за год. Первый предназначен для охраны и сопровождения колонн, санитарной перевозки, ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки и огневой поддержки. Второй может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций по обеспечению безопасности городов (населенных пунктов).