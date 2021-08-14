На полигоне «Чирчик» Ташкентского военного округа в преддверии Дня воздушного флота прошло авиашоу военной авиации. Оно было организовано командованием Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушными силами Министерства обороны Узбекистана.

День воздушного флота отмечается в третье воскресенье августа. В этом году традиционное мероприятие прошло с ограниченным количеством участников в связи с пандемией.

На шоу были представлены самолёты — истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, военно-транспортные Ил-76, Airbus C-295W CASA, а также вертолёты — Airbus H-125, Airbus H-215, Ми-24 и Ми-35.

За манёврами наблюдало руководство Министерства обороны и ВВС Узбекистана.

Авиашоу открыли два вертолёта с флагами Узбекистана и ВВС. За ними последовало целое звено разных вертолётов — всего чуть менее двух десятков машин.

Затем над полигоном пролетел не стареющий ветеран Ил-76 в сопровождении двух МиГ-29. Следом пронеслась и взмыла ввысь группа Су-25. Свои возможности показал современный транспортник CASA C-29, несколько раз пролетевший над полигоном.

В завершение мероприятия было продемонстрировано условное тушение пожара с вертолётов с забором и сбросом воды с воздуха.

Работа Военно-воздушных сил не заметна обычному жителю страны. Помимо защиты границ Узбекистана от внешних угроз, они также участвуют в различных спасательных и других операциях внутри страны. В их числе — эвакуация жителей из зон стихийных бедствий, тушение лесных пожаров, помощь в борьбе с пандемией коронавируса и многие другие.

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