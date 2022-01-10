Инспекторы Дорожно-патрульной службы (ДПС) УБДД Кашкадарьинской области пожаловались на план по оформлению административных протоколов на граждан, сообщил сайт Nasafnews.

По данным издания, группа инспекторов, пожелавших остаться анонимными, заявила, что некоторые действия руководства УБДД Кашкадарьи нарушают трудовое законодательство.

«На инспекторов, помимо дежурства в полночь, возлагают подомовой обход и взыскание долгов. Если каждый из нас не составит по 20 протоколов в день, руководство устроит „разбор“ в 23:00. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. Мы хотим домой, к нашим детям. Но мы приходим домой в 3 и 4 часа ночи из-за того, что пытаемся выполнить установленную „нагрузку“», — рассказал один из инспекторов.

По словам инспекторов, поручения в основном спускаются заместителем начальника областного УБДД Шахриддином Кушаковым. Nasafnews также опубликовало запись предположительно с его голосом:

«Каждый сотрудник [должен оформить] по 20 протоколов. Грубое, негрубое [нарушение] — по каждому случаю протокол. Не меньше 20», — говорится на записи.

В другой части аудио мужчина отмечает, что по поручению руководство необходимо оформлять по 1 протоколу за вождение в пьяном виде.

«Как вы сами знаете, у нас нет алкотестеров. Сейчас пандемия, что будет, если мы подхватим какое-нибудь заболевание? Сейчас выходной день, время 22:58, нас всё ещё не отпустили [с работы]», — заявил другой инспектор.

Ещё один сотрудник сообщил, что УБДД перестало выплачивать 10% от суммы протокола, а бензин выдаётся только для служебных автомобилей руководителей.

Пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана заявила, что по данному сообщению назначена служебная проверка.

Не первый случай

Летом 2020 года «Газета.uz» сообщала, что сотрудник ОВД Алмазарского района столицы Фаррух Холов, ссылаясь на недовольство руководства, критиковал инспекторов профилактики за малое количество административных протоколов. После появления аудиозаписи он заявил, что таким образом требовал от инспекторов результативности в предупреждении правонарушений.

9 ноября прошлого года бывший инспектор профилактики из Кувинского района Ферганской области обратился к руководству МВД с жалобой на замначальника районного ОВД, который, по его словам, эксплуатировал участковых на строительстве хлева, взимал с них по 55 тысяч сумов и устанавливал план по штрафованию водителей автомобилей. В обращении также говорилось о других «незаконных действиях» замначальника, на которые «никак не отреагировали в вышестоящих структурах».

12 ноября инспектор профилактики УКД №2 ОВД Намангана старший лейтенант Сардорбек Отабаев также обратился к главе МВД и рассказал, что начальник ОВД обязывал инспекторов профилактики оформлять ежедневно по пять административных протоколов, а также два раза в год «устанавливать административный надзор». Сотрудникам, которые не выполняли план, «угрожали увольнением, либо предлагали дать взятку в размере 50 долларов начальнику управления профилактики правонарушений, чтобы тот поставил „галочку“», заявил участковый.

В декабре инспекторы профилактики из Янгиюльского района Ташкентской области пожаловались на план по оформлению протоколов на граждан за «мелкое хулиганство» и «употребление алкоголя в общественных местах». Начальник ОВД Олим Собиров опроверг обязательность плана, но признал, что сотрудникам дают поручения, чтобы они работали, а «не спали в своих кабинетах».