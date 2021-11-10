В социальных сетях распространилось видеообращение от 9 ноября бывшего инспектора профилактики махалли «Байналминал» в Кувинском районе Ферганской области Нозимжона Нишонова, который пожаловался на заместителя начальника районного отдела внутренних дел. Обращение направлено министру внутренних дел Пулату Бобожонову и начальнику Главного управления собственной безопасности МВД Мухтору Мирзияеву.

Бывший участковый утверждает, что замначальника районного ОВД майор Ахмаджанов якобы совершает незаконные действия в отношении инспекторов профилактики, в частности, оказывает давление в личных интересах.

К примеру, по его словам, майор требовал от участковых доставлять строительные материалы в свой строящийся хлев, рассчитанный на 100 голов крупного рогатого скота.

Нозимжон Нишонов. Фото: Facebook.

«От этого (строительства хлева — ред.) страдают инспекторы профилактики. То купят гравий, то смотрят за мастерами, то обслуживают их», — сказал он.

Нозимжон Нишонов заявляет, что замначальника также внедрил в личных целях так называемый «средний фонд», в который взимал с инспекторов по 55 тысяч сумов. Кроме того, он обязал инспекторов ежедневно помещать на штрафную стоянку по одному автомобилю, составлять по пять административных протоколов о нарушении правил дорожного движения (часть этих доводов заявитель подтвердил аудиозаписью, которую включил во время обращения). Не выполнявших план держали до полуночи и устраивали «развод», сказал экс-сотрудник органов внутренних дел в своём обращении.

Он подчеркнул, что на действия майора Ахмаджанова не реагировали ни начальник ОВД Кувинского района, ни его первый заместитель подполковник Фарход Исмоилов.

«Руководство путём сговора устраивают различные операции в отношении сотрудников. По поводу устройства на работу за деньги… Ведь эти мероприятия проводятся незаконно. То есть, в них не участвуют сотрудники СГБ, Генеральной прокуратуры или Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, нет таких вещей, как меченые деньги», — заявил бывший инспектор и добавил, что на следующий день приходили сотрудники Управления собственной безопасности, которые подтверждали случай.

«Инспекторы профилактики мучаются, угнетены. Не знают, кому жаловаться», — подчеркнул Нишонов. Он также добавил, что майор Ахмаджанов избил заместителя хокима Кувинского района Ахроржона Мадмусаева и также остался безнаказанным.

«В каждой своей речи говорил: „Вот меня показал в интернете и что сделал? Ничего не смог сделать! Куда бы заместитель хокима ни писал, чего он добился?“ Похожие на это разговоры. Дух личного состава сломлен», — заявил автор обращения и добавил, что сотрудники несколько раз анонимно обращались к руководству районного ОВД и областного УВД, но ответов не было.

В конце обращения он заявил, что сказанное может подтвердить имеющимися на руках аудиозаписями.

На ситуацию отреагировали в МВД, в частности, пресс-секретарь министерства Шохрух Гиясов заявил, что «приведённые в обращении доводы будут изучены в установленном порядке, ситуации будет дана правовая оценка».