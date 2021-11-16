В социальных сетях появились сообщения о задержании бывшего инспектора профилактики ОВД Намангана, который ранее обратился к министру внутренних дел Узбекистана Пулату Бобожонову. В Генеральной прокуратуре прокомментировали данную информацию и сообщили, что в отношении экс-участкового возбуждено уголовное дело.

Что произошло

12 ноября в Facebook появилось видеообращение инспектора профилактики УКД №2 ОВД Намангана старшего лейтенанта Сардорбека Отабаева, где он рассказывает о незаконных действиях руководства отдела внутренних дел.

По его словам, начальник ОВД обязывал инспекторов профилактики оформлять ежедневно по пять административных протоколов, а также два раза в год «устанавливать административный надзор». Сотрудникам, которые не выполняли план, «угрожали увольнением, либо предлагали дать взятку в размере 50 долларов начальнику управления профилактики правонарушений, чтобы тот поставил „галочку“», заявил участковый в обращении.

Он также сообщил, что заведующий отделом кадров на регулярной основе проводил тайные проверки. Кроме того, «если по уставу один сотрудник не может работать на руководящей должности больше 5 лет, то у майора (начальник ОВД) некоторые сотрудники работали по 10 лет», заявил Отабаев.

Инспектор также указал, что глава ОВД «допускал местничество», в частности, «назначал на руководящие должности своих односельчан либо близких знакомых». Он также заявил, что у инспекторов профилактики был месячный план по оформлению 15 административных протоколов по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности, то есть «мы должны оформлять документы и через суд сажать людей на срок от 5 до 15 суток».

«Инспекторов профилактики мучила совесть от того, что простому населению приходилось платить столько штрафов. Но из-за поступившего сверху приказа они были вынуждены [это делать]», — сказал Сардорбек Отабаев.

Он заявил, что «может доказать все свои аргументы и не боится увольнения или каких-либо правовых последствий».

Реакция областного УВД и Генпрокуратуры

В Управлении внутренних дел Наманганской области, изучив обращение старшего лейтенанта, сообщили, что в сентябре от гражданина М. Ю. поступило заявление с жалобой на действия инспектора профилактики Сардорбека Отабаева.

В заявлении отмечалось, что в начале года Отабаев обещал трём гражданам добиться оформления банковского кредита, для чего получил копии их паспортов и путём добавления фальшивых данных оформил в Народном банке на их имена кредит на 81,4 млн сумов, который растратил на собственные нужды. По итогам проверки участковый был освобождён от занимаемой должности, а собранные материалы были направлены в прокуратуру города Намангана, говорится в сообщении.

В отношении экс-сотрудника ОВД 21 октября было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое повторно или опасным рецидивистом и с использованием служебного положения) Уголовного кодекса, ведётся предварительное следствие.

«Старший лейтенант С. О., чтобы избежать ответственности, записал видеообращение с недовольством к своему руководству. По итогам предварительной проверки приведённые в обращении заявления не нашли своего подтверждения. Ведётся дополнительная проверка», — говорится в сообщении.

Кроме того, «оформляются соответствующие документы для дачи правовой оценки по факту клеветы и осознанного распространения ложной информации», добавили в областном УВД.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов, в отношении Сардорбека Отабаева было возбуждено уголовное дело и по статье 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

«Из-за того, что подозреваемый под различными предлогами отказывался явиться на допрос и скрывался, ему было предъявлено заочное обвинение, решением суда от 13 ноября применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск», — сообщил он.

В ходе оперативных мероприятий 14 ноября подозреваемый был задержан и привлечён к допросу. Следствие продолжается.

Ранее к министру внутренних дел обращался бывший участковый из Ферганской области, который жаловался на замначальника районного ОВД. Сообщалось, что последний эксплуатировал участковых на строительстве хлева, взимал с них по 55 тысяч сумов и устанавливал план по штрафам для водителей.