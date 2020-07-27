В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой представитель органов внутренних дел говорит, что в Алмазарском районе Ташкента отмечается очень низкий показатель оформления протоколов об административных правонарушениях, что вызывает недовольство вышестоящего начальства.

Для устранения этих «недостатков» инспекторам профилактики района поручается ежедневно оформлять по пять протоколов по разным статьям Административного кодекса.

УзА выяснило, что голос на записи принадлежит старшему инспектору по специальным поручениям управления профилактики правонарушений УКД ОВД Алмазарского района, подполковнику Фарруху Холову.

На аудиозаписи Фаррух Холов сообщает, что только что закончилось «очень жесткое» селекторное совещание, которое провел Махкам Вафоев, заместитель начальника ГУВД по вопросам молодежи. На «селекторе» звучали фразы о том, что Алмазарский район все портит, что нет «результата» работы и что района для руководства «больше не существует».

«Третий день не даете протоколы. Ладно, даже если днем выйдут 15−20 участковых, оформят по 2 протокола, уже получится 40. Ничего нет. Вчера — 11 протоколов, позавчера — 6, три дня назад — 6», — говорит подполковник на записи.

Он заявляет, что будет записывать, какой участковый работает днем и что он сделал до вечера, сколько протоколов оформил. Поручает каждому инспектору ежедневно оформлять по разным статьям по пять протоколов. Он добавил, что, если суд сейчас не работает, пусть инспектор не производит ареста, а оформляет протокол по другой статье.

«Говорите мне, что „люди умирают“. Вы не способны спасти людей. Вы работаете только для предотвращения этого, помогаете кому-то. Если составите протокол по статье 183 (мелкое хулиганство — ред.), в этом. и заключается ваша помощь. Больше вы ничего не можешь сделать, чтобы спасти людей. Раз ты на работе, то нужно работать. Говорите „коронавирус, коронавирус, коронавирус“. Дайте мне результат», — звучит на аудиозаписи.

В интервью УзА Фаррух Холов отметил, что сообщение было записано 14 июля. Он отправил его в группу в Telegram, в которой состоят начальство района и руководители 8 территориальных ОВД.

«Мы всегда требуем от сотрудников выполнения работы. Требование показателей работы было и 100 лет назад, и через 100 лет будет. Например, если граждане ходят без макси, все равно нужно принимать меры, иначе они заразят друг друга, болезнь распространится. Если где-то происходит конфликт, направляем инспектора профилактики, он принимает меры, предотвращает тяжелые преступления. Это было сделано лишь для предотвращения, обеспечения спокойствия, не на зло кому-то», — пояснил Фаррух Холов.

«Пекарь получает зарплату за то, что выпекает хлеб. Наши инспекторы профилактики получают зарплату за охрану территорий, за отсутствие на своей территории правонарушений. Чтобы были показатели работы, они и составляют административные протоколы», — заявил он.

На вопрос, существует ли «план» по количеству протоколов подполковник ответил: «Никакого плана нет. Но правонарушения ведь все равно совершаются каждый день, верно? Если не принимать меры в отношении масок, все будут ходить без масок, заразят других и усугубят ситуацию. Конкретного плана нет. Эта работа ведется только исходя из ситуации. Где-то большой уровень нарушений. Инспекторы профилактики ведь не могут не работать вообще, не принимать меры».

Комментарий ГУВД

Пресс-служба ГУВД Ташкента в своем заявлении подтвердила личность сотрудника и сообщила, что «в связи с неверным донесением до личного состава задач», а также поскольку он не является руководителем и не имеет полномочий ставить такие задачи в его отношении назначено служебное расследование.

«Перед инспекторами профилактики стоят задачи по предупреждению и выявлению правонарушений, принятию законных мер к нарушителям. То есть, регулярно должна вестись профилактическая работа среди населения, направленная на предупреждение таких нарушений, как мелкое хулиганство, бытовые ссоры, а также необходимо своевременно принимать меры к пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих и психотропных препаратов, наркотических веществ. В случае выявления подобного рода правонарушений и преступлений инспектор профилактики обязан принимать законные меры, не утаивать факты нарушения закона, а оформлять как положено по закону», — говорится в заявлении ГУВД.

«Таким образом, под определением „результат“ имеется в виду качество работы инспекторов профилактики, показателем чего является рост правосознания жителей и снижение количества преступлений и правонарушений, то есть результативность, эффективность принятых ими превентивных мер», — поясняет ведомство.

Что касается «плана», то «неверно истолковывать понятие „план“ как количество составленных протоколов», — отметили в ГУВД. «Составление плана работы необходимо в любой деятельности. У инспекторов профилактики это прежде всего план проведения работы с населением, с отдельными категориями граждан, а также корректирование этой работы в зависимости от криминогенной ситуации на территории вверенной ему махалли», — говорится в заявлении.