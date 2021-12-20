В Янгиюльском районе Ташкентской области инспекторов профилактики заставляют составлять административные протоколы на граждан, сообщил Kun.uz.

На аудиозаписи, присланной в редакцию, предположительно начальник ОВД №2 Янгиюльского района подполковник Олим Собиров поручает инспекторам составить по два административных протокола по статьям 183 (мелкое хулиганство, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ — от 810 тысяч до 1,35 млн сумов или административный арест до 15 суток) и 187 (употребление алкогольной продукции в общественных местах, влечет штраф в размере 0,5 БРВ — 135 тысяч сумов) Кодекса об административной ответственности.

Участковые должны были выполнить план к утреннему разводу личного состава, который должен был пройти под руководством начальника отделения профилактики правонарушений УКД ОВД Янгиюльского района Хайруллы Болтабоева.

«Завтра каждый сотрудник должен написать и принести к утру два [протокола]: один — по 187-й, один — по 183-й статье, а если нет невозможности, то два по 187-й. Обязательно! Сейчас Хайрулла ака [Болтабоев] выгнал всех, заявив, что развод состоится завтра в 10:00. Сейчас он звонит и спрашивает: „Где протокол? Что я скажу начальнику“», — говорит мужчина, чей голос похож на голос Олима Собирова.

«На кого вы будете писать, с кем вы что сделаете — каждый сотрудник должен принести по два 187 на утреннюю встречу, на развод. Вы должны написать, что всю ночь… и указать, что оформили по два 187. Иначе утром начальник на разводе устроит п****ц. Я сказал, что ночью заставлю их оформлять, сказал, что буду здесь, сам проверю», — звучит на записи.

Слева направо: Олим Собиров, Анвар Султанов и Хайрулла Болтабоев. Фото: Kun.uz.

Руководителем Олима Собирова и Хайруллы Болтабоева является начальник УКД ОВД Янгиюльского района Анвар Султанов. Kun.uz со ссылкой на источник сообщил, что из-за его давления в Янгиюльском районном ОВД «широко распространены подобные незаконные поручения».

На другой записи предположительно Олим Собиров требует, чтобы все его подчиненные принесли на утреннее собрание по 200 тысяч сумов для какого-то мероприятия.

В телефонном разговоре с изданием Олим Собиров опроверг информацию о том, что требовал от сотрудников по два административных протокола и деньги.

«Этого не может быть. Никаких денег с сотрудников ни на какое мероприятие не взималось. Самого мероприятия по сбору средств не было. Деньги с личного состава не взимаются», — сказал подполковник.

Он также отрицает, что голос на аудиозаписи принадлежит ему. «Если я не слышал, как я узнаю?» — сказал он. Kun.uz не смог отправить ему аудио через Telegram.

Начальник ОВД №2 также не ответил на текстовое сообщение с просьбой связаться с редакцией и не вышел на связь по Telegram.

Анвар Султанов. Фото: ГУВД Ташкентской области.

Олим Собиров при этом не исключил, что инспекторам профилактики было поручено выписывать штрафы на граждан.

«Нет ежедневной обязательной нагрузки. Но чтобы не допустить преступности на местах, мы могли сказать, чтобы выявили по два человека, которые были ранее судимы или беспричинно гуляют на улице, выпивая алкоголь в общественном месте, и оформили административные протоколы. Это не принудительно, здесь не говорится, чтобы оформляли из воздуха, если нет [правонарушений]», — заявил он.

Подполковник отметил, что чем больше выявлять таких случаев, тем больше преступлений можно предотвратить. По его словам, много преступлений совершаются из-за алкоголя, происходят конфликты между супругами, на улице, в кафе и барах.

Он утверждает, что в отношении сотрудников, которые во время смены не оформили административный протокол из-за отсутствия правонарушений, никаких действий не предпринимается.

Начальник ОВД №2 считает, что если сотрудникам ночной смены не будет назначена «нагрузка», они «пойдут спать в свои кабинеты» и не будут контролировать ситуацию на улицах, чтобы предотвратить преступления.

«Это говорится просто для того, чтобы заставить сотрудников работать. Никто не будет работать, если вы не дадите задачу и не поставите нагрузку. Он пойдёт в свой кабинет и ляжет спать, потому что нет ни поручений, ни нагрузки. Он выходит из кабинета, если есть вызов, если вызова нет, то не выходит», — сказал Олим Собиров.

Инспекторы профилактики у Анвара Султанова и Хайруллы Болтабоева. Фото: Kun.uz.

В ответ на заявления подполковника источник Kun.uz предоставил несколько фотографий, где начальник УКД ОВД Янгиюльского района Анвар Султанов и Хайрулла Болтабоев, ранее работавший его заместителем по борьбе с преступностью, ведут подсчёт административных протоколов инспекторов профилактики.

По данным других источников, в Янгиюльском районе работает 65 инспекторов профилактики, которые по состоянию на 17 декабря оформили 8727 административных протоколов. Общая сумма штрафов составляет свыше 830,2 млн сумов. Из этой суммы взыскано 120,8 млн сумов.

Реакция МВД

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что сейчас ведётся расследование озвученных заявлений.

При этом он отметил , что «в последнее время у общественности возникают необоснованные и негативные мнения по причине того, что некоторые недобросовестные сотрудники правоохранительных органов, пытаясь скрыть безразличное отношение к своим обязанностям или недостатки в ходе службы, пишут жалобы на требовательность своего начальства».

«Разумеется, во всех случаях действиям сторон будет дана соответствующая правовая оценка», — отметил Шохрух Гиясов.

Глава пресс-службы МВД попросил «активистов социальных сетей прекратить практику одностороннего или преувеличенного освещения поступающих обращений».

Не первый случай

Летом 2020 года «Газета.uz» сообщала, что сотрудник ОВД Алмазарского района столицы Фаррух Холов, ссылаясь на недовольство руководства, критикует инспекторов профилактики за малое количество административных протоколов. В интервью УзА он заявил, что таким образом требовал от инспекторов результативности в предупреждении правонарушений.

9 ноября бывший инспектор профилактики из Кувинского района Ферганской области обратился к руководству МВД с жалобой на замначальника районного ОВД, который, по его словам, эксплуатировал участковых на строительстве хлева, взимал с них по 55 тысяч сумов и устанавливал план по штрафованию водителей автомобилей. В обращении также говорилось о других «незаконных действиях» замначальника, на которые «никак не отреагировали в вышестоящих структурах».

12 ноября инспектор профилактики УКД №2 ОВД Намангана старший лейтенант Сардорбек Отабаев также обратился к главе МВД и рассказал, что начальник ОВД обязывал инспекторов профилактики оформлять ежедневно по пять административных протоколов, а также два раза в год «устанавливать административный надзор». Сотрудникам, которые не выполняли план, «угрожали увольнением, либо предлагали дать взятку в размере 50 долларов начальнику управления профилактики правонарушений, чтобы тот поставил „галочку“», заявил участковый в обращении.