Как ситуация в Казахстане может повлиять на экономику Узбекистана

Акции протеста, начавшиеся в Казахстане 2 января из-за резкого подорожания сжиженного газа, за несколько дней переросли в беспорядки и распространились на другие регионы страны. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Глава страны обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности и объявил начало антитеррористической операции.

Казахстан является одним из главных торговых партнёров Узбекистана, и кризис в этой стране может оказать влияние на экономику Узбекистана. «Газета.uz» изучила, как устроена казахстанская экономика и торгово-экономические отношения между двумя странами.





Резиденция президента Казахстана (Акорда) под усиленной охраной. Фото: Турар Казангапов / Tengrinews.kz.

Экономика Казахстана

Площадь Казахстана сопоставима с территорией Западной Европы, при этом плотность населения в стране — одна из самых низких в мире. В стратегическом отношении Казахстан является связующим звеном между крупными и быстрорастущими рынками Китая и Южной Азии и рынками России и Западной Европы, обеспечивая автомобильное, железнодорожное и морское сообщение по Каспийскому морю, говорится на сайте Всемирного банка.

С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан достиг значительных экономических показателей, отмечает ВБ. Быстрый рост, обусловленный проведением структурных реформ, использование многочисленных углеводородных ресурсов, высокий внутренний спрос и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) помогли снизить уровень бедности и перейти в категорию стран с доходом выше среднего (Узбекистан планирует войти в эту категорию к 2030 году).

«За последнее десятилетие Казахстан сделал значительные шаги в экономической политике и ответственно подошел к распределению крупных доходов от сырьевого сектора путем внедрения налогово-бюджетной системы, регулируемой чёткими правилами», — отмечает ВБ. Однако диверсификация остается вызовом для страны, стоящей на 9-м месте по объему нефтяного богатства в мире, поскольку в 2019 году добыча углеводородов составила 21% от ВВП (в 2020 году — 17,2%) и около 70% от объема экспорта.

Пандемия коронавируса и резкое сокращение объёма экспорта существенно подорвали экономику Казахстана. В 2020 году ВВП впервые упал за два десятилетия, снизившись на 2,6%, в 2021 году ожидался рост на 3,6−3,9% с ускорением до 4−4,3% в 2022 году.

Ограничения мобильности ввиду пандемии привели к сокращению потребительского спроса и объёма инвестирования. Рост инфляции (годовая инфляция по итогам ноября — 8,7% против 6% в 2020 году) был обусловлен увеличением цен на продукты питания и обесцениванием тенге. Ввиду отрицательного воздействия, оказываемого на занятость и доходы, в 2020 году, по данным ВБ, уровень бедности увеличился до 14% (Минтруда страны оценивает этот показатель в 5,3%).

Фото: Турар Казангапов / Tengrinews.kz.

В январе-октябре 2021 года внешнеторговый товарооборот Казахстана вырос на 14,1% и составил 82,2 млрд долларов. В том числе показатель по экспорту вырос на 23,5% и составил 49,1 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 24,4% до 15,5 млрд долларов. Импорт товаров снизился до 33,1 млрд долларов.

По состоянию на январь-сентябрь 2020 года в перечень основных товаров экспорта Казахстана входили сырая нефть (18,7 млрд долларов), медь и катоды из меди (2 млрд), природный газ (1,9 млрд), уран (1,3 млрд), ферросплавы (1,3 млрд), руды и медные концентраты (1,12 млрд), пшеница (730,7 млн), руды и концентраты драгоценных металлов (545,4 млн), нефтепродукты (464,3 млн), руды и концентраты железные (452,1 млн) и другое.

В страну в основном в этом период завозилось холодильное оборудование (1,6 млрд долларов), насосы, компрессоры и вентиляторы (1,1 млрд), лекарства (829,2 млн), телефонные аппараты (708,8 млн), арматура для трубопроводов (632,7 млн), оборудование и устройств для фильтрования жидкостей или газов (542 млн), легковые автомобили (495,9 млн), вычислительные машины (412 млн) и другое.

Чем торгуют Узбекистан и Казахстан

млн долларов

Торговля с Казахстаном

2018

2019

2020

январь-ноябрь 2021 года

Всего

2 919,6

3 335,0 3

3 005,8

3 538,0

Экспорт Узбекистана

1 352,2

1 393,0

908,4

1 057,2

Импорт из Казахстана

1 567,4

1 942,0

2 097,3

2 480,8



«Газета.uz» запросила у Государственного комитета по статистике данные о торговле между Узбекистаном и Казахстаном. В 2020 году оборот торговли составил 3 млрд долларов, а за 11 месяцев 2021 года — уже 3,53 млрд долларов.

Казахстан — третий крупнейший торговый партнёр Узбекистана с долей 9,3% во внешней торговле после Китая (17,7%) и России (17,4%). Несмотря на пассивный баланс внешнеторгового оборота, эта страна является поставщиком стратегически важных товаров и одним из крупнейших рынков сбыта для продукции Узбекистана.

Структура торговли между двумя странами в основном представлена продукцией аграрно-сырьевого характера.

Согласно информации Госкомстата, Узбекистан в 2020 году экспортировал в Казахстан 625,1 тысячи тонн овощей и фруктов на 250,4 млн долларов (почти 25% экспорта плодоовощной продукции, второе место в географии экспорта после России — 255,4 млн долларов). В январе-ноябре 2021 года поставлено продукции на 175 млн долларов.

Казахстан также является главным покупателем легковых автомобилей, выпускаемых в Узбекистане. В 2020 году было экспортировано автомобилей на 167,9 млн долларов (80,4% всего экспорта), а за 11 месяцев прошлого года — 290 млн долларов (83,8%). Узбекистан также покупает автомобили из Казахстана — за неполные два года объём импорта составил 196,9 млн долларов.

Узбекистанские экспортёры также поставляют в соседнюю страну напитки (в 2020 году — на 10,2 млн долларов, в январе-ноябре 2021 года — 10,9 млн долларов), металлические руды и лом (27,4 млн / 40 млн), пластмассу в первичной и непервичной форме (43 млн / 44,3 млн), удобрения (15,8 млн / 23,5 млн), чугун и сталь (30,7 млн / 37,7 млн) текстильную пряжу и ткани (22,4 млн / 18,2 млн), предметы одежды (21,5 млн / 30,5 млн), обувь (9 млн / 7,8 млн) и другое.

В свою очередь, Казахстан является главным поставщиком зерна и муки в Узбекистан. В 2020 году Узбекистан закупил зерновых и продуктов из них (мука, крупы) на 666,1 млн долларов, а за 11 месяцев 2021 года — на 664,7 млн долларов. Это около 90% всего импорта этой продукции из Узбекистана.

Что касается нефти и нефтепродуктов (топливо, смазочные материалы и т. п. ), то поставки в Узбекистан в 2020 году составили 174,5 млн долларов (21,6% импорта), а в январе-ноябре 2021 года — 206,5 млн долларов (22,3%).

Кроме того, узбекские предприятия в 2020 году закупили металлических руд (железо, медь, никель и т. д. ) из Казахстана на 174,5 млн долларов (доля в импорте — 57,2%), а в 2021-м — на 206,5 млн долларов (40,1%). Объёмы импорта чугуна и стали составили 293,6 млн (20,6%) и 434,1 млн долларов (23,9%) соответственно.

Казахстан также является одним из главных поставщиков живых животных для Узбекистана. Если в 2020 году узбекистанские предприниматели смогли ввезти скот только на 6,3 млн долларов из-за запрета на экспорт живых животных, то за 11 месяцев 2021 года — уже на 70,1 млн долларов. При этом Казахстан с 30 ноября снова ввёл запрет на экспорт крупнорогатого скота на шесть месяцев.

Кроме того, казахстанские фермеры за неполные два года экспортировали в Узбекистан мяса и мясопродуктов на 39,3 млн долларов.

Основные статьи экспортной продукции Казахстана также составляют цветные металлы (83 млн / 116 млн долларов), уголь, кокс и брикеты (80,5 млн / 49,7 млн), электричество (17,7 млн / 16,2 млн), растительное масло (53,8 млн / 72,6 млн), маслиничные семена и плоды (35,7 млн / 41,6 млн), фармпродукция (2,3 млн / 19,5 млн), молочные продукты и яйца птицы (4,1 млн / 4,1 млн долларов) и другое.

В торговом взаимодействии между странами имеются и ограничения. Казахстан является официальным членом Всемирной торговой организации и активным участником ЕАЭС. Узбекистан ещё не вступил в ВТО (идёт переговорный процесс) и имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Санат Кушкумбаев отмечал, что это сдерживает торгово-экономические отношения из-за различий в таможенных тарифах и торговых правилах.

Тем не менее, правительства Узбекистана и Казахстана в декабре заявляли планы довести уровень взаимной торговли до 10 млрд долларов в ближайшее пять лет.

Совместные проекты

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев. Государственный визит президента Узбекистана в Казахстан, декабрь 2021 года. Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

В последние годы Казахстан и Узбекистан реализовали несколько крупных экономических и инвестиционных проектов. Основная их часть относится к сферам инфраструктурных проектов, автомобилестроения, сельского хозяйства. В марте 2020 года было запущена сборка автомобилей Chevrolet на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром». Открыты современные текстильные предприятия и налажен выпуск бытовой техники в Туркестане и Шымкенте.

В рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре деловые круги двух стран заключили контракты на общую сумму 5,9 млрд долларов. В их числе соглашения об организации производства насосного и электротехнического оборудования на территории СЭЗ «Навои» и промышленной сборки мелкоузловым методом автомобилей Chevrolet Nexia в Казахстане.

Сейчас ведется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан — Шымкент — Ташкент», которая по планам должна быть построена в 2024 году.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан договорились о начале строительства автомобильной и железной дороги «Кызылорда — Учкудук» с 2025 года. Подписан план совместных действий, планируется проведение экономического анализа для разработки ТЭО.

По данным Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), основными странами назначения транзитных перевозок через Казахстан являются страны Центральной Азии. В частности, в 2018 году на Узбекистан пришлось 45% общего объёма транзитных перевозок.

В 2018 году основные транзитные потоки включали перевозки химических веществ из Узбекистана в Россию, нефти из России в Кыргызстан, Узбекистан и Китай; черных металлов в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан; продовольственных грузов и сахара в страны Центральной Азии, железной руды в Узбекистан, а также транзитные перевозки через Казахстан и Россию удобрений из Узбекистана в Украину.

Как ситуация в Казахстане может повлиять на экономику Узбекистана

Фото: Tengrinews.kz.

На фоне кризиса в Казахстане выросли цены на сырую нефть, отмечает агентство Reuters. Мировые фьючерсы на нефть марки Brent 6 января выросли на 1,33 доллара, или 1,7%, — до 82,13 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,55 доллара, или 2%, — до 79,4 доллара.

Казахстан является членом альянса ОПЕК+ и, по данным Международного энергетического агентства, в ноябре производил около 1,7 миллиона баррелей нефти в день, что составляет чуть менее 2% от ежедневного потребления в мире в прошлом году.

Корпорация Chevron, которой принадлежит 50% совместного предприятия, управляющего казахстанским нефтяным месторождением Тенгиз, заявила, что после протестов сократила добычу на объекте, пишет The Washington Post.

Как пишет РБК, 6 января кризис в Казахстане и начало ввода миротворческих сил ОДКБ обвалили курс рубля до 77 рублей за доллар. Ухудшение геополитического фона может привести к ослаблению национальной валюты России, что может сказаться на денежных переводах из этой страны в Узбекистан.

Политическая нестабильность в Казахстане также привела к росту котировок на уран, поскольку эта страна производит 40% всего урана в мире. Стоимость фьючерсов на уран на бирже Comex 5 января взлетела на 9,26% — до 46 долларов за фунт, сообщает РБК. Узбекистан занимает пятое место в рейтинге стран-производителей урана, и от повышения цен не проиграет.

Перебои в поставках стратегически важных товаров из Казахстана, закрытие транзитных коридоров и возможное падение спроса казахстанских потребителей и предприятий на импортные товары могут повлиять на экономику Узбекистана.