Узбекистан сохранил пятое место в рейтинге стран-производителей природного урана по итогам 2020 года, следует из данных Всемирной ядерной ассоциации (WNA).

По оценкам WNA в прошлом году в Узбекистане было добыто 3500 тонн урана, как и в 2019 году (в 2018 году было 3445 тонн). Издание Kitco отмечает, что производимое сырье в стране не используется и в полном объёме экспортируется за границу.

Источник: WNA.

Первое место по добыче природного урана с огромным отрывом сохранил Казахстан — 19,48 тысяч тонн, что составляет 20,5% всех поставок в мире. Следом идёт Австралия — 6203 тонн, Намибия — 5413 тонн, Канада — 3885 тонн.

Общий объём производства урана в прошлом году составил 47,73 тысячи тонн — на 12,8% меньше показателя 2019 года. По данным Kitco, постоянное закрытие или временная остановка работы шахт, связанного с кризисом COVID-19, ударило по добыче урана.

Мировые запасы природного урана оцениваются в размере 6,14 млн тонн, из которых 28% приходятся на Австралию, 15% — на Казахстан и 9% — на Канаду. За ними идут Россия и Намибия, на долю которых приходятся 8% и 7%, соответственно. Узбекистан с запасами в 132 тысячи тонн (2% от мировых запасов) занимает 11-е место в мире.

Особенности добычи урана в Узбекистане

Единственным в стране предприятием, осуществляющим добычу урана и экспорт готовой продукции в виде закиси-окиси урана, является Навоийский горно-металлургический комбинат, отмечал замглавы НГМК Нурмат Джулибеков в статье для «Экономического обозрения».

По его словам, до 2007 года природный уран, производимый НГМК, реализовывался компании Nukem, Inc. (США), которая имела эксклюзивные права на приобретение урана. После проведения соответствующих работ по диверсификации рынка и покупателей продукции с 2007 года уран стал реализовываться японской корпорации Itochu и с 2008 года — китайской компании CGNPC. На сегодняшний день основными торговыми партнерами НГМК по экспорту урана являются корпорации Itochu и Marubeni (Япония), компания Nukem, Inc. (США).

В производственной себестоимости урана наибольший удельный вес в составе материальных затрат имеют затраты на электрическую энергию и расход химических реагентов. Себестоимость добычи урана в 2019 году составила 557,1 тыс. сум./кг, (62,5 долл./кг). При этом среднегодовая цена реализации урана составила 65,7 долл./кг. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 105,9 млрд сумов. Рентабельность при этом составила 5,2%.

На сегодняшний день основные подтвержденные, оцененные и прогнозные запасы урана в республике сосредоточены в Центрально-Кызылкумском регионе.