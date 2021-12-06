Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы принимаем историческое решение и выводим наше сотрудничество на уровень союзнических отношений, — вновь напомнил Шавкат Мирзиёев. — Мы решительно настроены на дальнейшее укрепление многовековой дружбы, добрососедства, взаимного доверия и полномасштабного партнёрства. Задействуем для этого все возможности и ресурсы. Наша цель — обогатить многогранное сотрудничество двух братских стран конкретным содержанием».





Лидеры двух стран в целях укрепления стратегического партнерства выразили намерение учредить Высший межгосударственный совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Узбекистана и Казахстана.

В ходе переговоров обозначены новые «точки роста», приоритеты и задачи двустороннего сотрудничества.

Имеется большой потенциал для значительного расширения номенклатуры и объёмов взаимных поставок востребованной продукции за счёт замещения импорта из третьих стран, говорилось на встрече. Лидеры отметили наличие возможностей для доведения товарооборота до 10 млрд долларов в ближайшие пять лет. В этих целях стороны договорились принять «дорожную карту», развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры.

Президенты подчеркнули важность создания новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетными направлениями обозначены такие сферы, как привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика и строительная отрасль.

Достигнуты договоренности по реализации проектов промышленной кооперации, в том числе в строительстве, сельском хозяйстве и фармацевтике.

По итогам состоявшихся накануне деловых мероприятий подготовлен пакет перспективных инвестиционных проектов на сумму свыше 2 млрд долларов.

Для придания дополнительного стимула этим усилиям будет создан совместный Международный центр промышленной кооперации.

Главам приграничных регионов двух стран поручено взаимодействовать ещё теснее в вопросах взаимных поставок продукции и выработки новых проектов кооперации.

Президент Узбекистана подчеркнул важность формирования новых маршрутов, обеспечивающих выход на рынки друг друга и третьих стран. Лидеры условились ускорить проекты строительства железной и автодороги «Учкудук — Кызылорда», а также высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан — Шымкент — Ташкент».

Затронуты также вопросы рационального использования водных ресурсов. В этих целях согласились выработать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества и продолжить работу совместной рабочей группы по выработке предложений по всем направлениям водных отношений между двумя странами.

Отмечена необходимость принятия совместных мер по ускоренному внедрению новейших водосберегающих технологий и реализации совместных мероприятий по лесопосадкам в Приаралье.

Стороны выразили намерение тесно сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая взаимные интересы и идеи регионального сближения в целях обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

Президенты согласились целенаправленно работать над совершенствованием формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях максимально полного задействования их потенциала при строгом уважении интересов всех государств-участников.

На встрече также обсуждены вопросы наращивания гуманитарных обменов, сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта.





Президент Казахстана отметил, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишеру Навои, как символ духовной общности и многовековой дружбы народов.

По итогам переговоров состоялся брифинг, на котором также было заявлено, что Узбекистан поддерживает инициативы Казахстана в рамках его председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в СНГ. Казахстан поддерживает председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества и Организации экономического сотрудничества.

«В ходе настоящего визита мы подписали солидный пакет документов. Самым главным из них является Декларация о союзнических отношениях, которая свидетельствует о высочайшем уровне доверия и партнерства, готовности идти вместе и оказывать всемерную поддержку. Мы твердо привержены укреплению многовековой дружбы, добрососедства и полномасштабного сотрудничества в целях процветания двух братских народов», — сказал президент Узбекистана.

Глава государства пригласил президента Казахстана посетить с визитом Узбекистан в удобное для него время.