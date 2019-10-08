Министерство экономики и промышленности опубликовало для обсуждения проект Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года.

В документе анализируются потенциальные риски и угрозы, негативно влияющие на устойчивое развитие экономики, и определяются цели, приоритеты и задачи среднесрочного (2019−2025 годы) и долгосрочного (до 2030 года) социально-экономического развития страны.

Определены семь приоритетных направлений социально-экономического развития, направленных на повышение инклюзивности экономического роста и перехода Узбекистана в число стран с высоким уровнем дохода:

Институциональные изменения и обеспечение макроэкономической стабильности; Развитие реального сектора экономики; Развитие человеческого капитала; Развитие инновационной деятельности; Развитие инженерных коммуникаций и производственной инфраструктуры; Улучшение инвестиционной и деловой среды; Сбалансированное социально-экономическое развитие регионов.

Отмечается, что сегодня потенциал экстенсивного развития экономики страны, а именно нецеленаправленная и всеобщая модернизация реального сектора, значительные инвестиции в расширение добычи полезных ископаемых, ускоренное развитие малого бизнеса, переводы трудовых мигрантов и другие аналогичные факторы «исчерпали свое влияние на поддержание экономического роста».

Разработанная концепция учитывает тенденции развития мировой экономики, меры по сглаживанию воздействия на экономику страны негативных внешних факторов, демографических тенденций и напряженности на рынке труда, необходимость наращивания производственного потенциала территорий, обеспечение роста занятости и улучшение условий жизни населения.

Главной целью концепции определено «формирование экспортно-ориентированной рыночной экономики, основанной на знаниях, обеспечивающей высокий уровень и высокое качество жизни каждого гражданина республики при инклюзивном и устойчивом экономическом росте».

Согласно прогнозам, приводимым в концепции, рост реального ВВП должен составить 2,1 раза (с 50,505 млрд долларов США в 2018 году до 176,78 млрд долларов), а ВВП на душу населения в иностранной валюте — в 3 раза (с 1533 до 4538 долларов). Для достижения заданных целей необходимо поддерживать среднегодовые темпы экономического роста не ниже 6,4%. Среднегодовые темпы инфляции должны составить в 2030 году 4,4% против 17,5% в 2018 году и ожидаемых 14,9% в 2020 году.

Достигнутое значение ВВП на душу населения к 2030 году позволит Узбекистану войти в группу стран с уровнем доходов выше среднего, снизить уровень напряженности на рынке труда, обеспечить рост доходов населения и сокращение малообеспеченности в 2 раза, повышение уровня продолжительности жизни до 78−80 лет, сокращение смертности в 1,5 раза, а также полное удовлетворение потребности населения в жилье (20 кв. м), качественной питьевой воде (100%) и электроэнергии (100%).

Факторами роста ВВП в 2018—2030 годах должны стать обеспечение роста реальных объемов промышленности в 2,3 раза (увеличение доли в ВВП с 26,3% до 33,3%), строительных работ — в 2,1 раза (с 5,7% до 6,4%) и сферы услуг — в 2,1 раза (с 35,6% до 39,3%) и, соответственно, снижение доли сельского хозяйства в 1,8 раза (с 32,4% до 21%).

Рост производственного потенциала экономики должен обеспечить увеличение объемов экспорта в 3 раза. Для обеспечения экономического роста потребуется увеличить объемы капитальных вложений 3,1 раза и прямых иностранных инвестиций — в 7 раз.

Ожидается, что численность постоянного населения страны вырастет с 33,254 миллиона в 2018 году до 38,957 миллиона. В настоящее время трудовые ресурсы страны составляют порядка 56,7% всего населения. Ежегодно на рынок труда входит порядка 200−250 тысяч человек.

Возрастная структура населения (60% трудоспособного населения) позволяет формировать трудовой потенциал, отличающийся высокой трудовой активностью и большой мобильностью, говорится в концепции. Численность выехавших на работу за пределы страны в 2030 году намечено сократить с нынешних 15,6% экономически активного населения до 11,1%.