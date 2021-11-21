В 2021 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан достигнет порядка 7,6 млрд долларов. Об этом говорится в отчёте Всемирного банка.

Ожидается, что по сравнению с показателем предыдущего года в 6,03 млрд долларов темпы роста составят 26%.





По оценке ВБ переводы мигрантов займут долю в 11,6% в структуре ВВП страны. Для сравнения, этот показатель в Грузии составит 12,3%, Молдове — 15,2%, Кыргызстане — 27,8%, в Таджикистане — 30,1%.

Согласно прогнозным оценкам, в 2021 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем доходов резко вырос на 7,3%, достигнув 589 млрд долларов. Как показывают расчеты, возобновление роста оказалось более уверенным, чем предполагалось ранее, и отражает устойчивость потоков, отмечавшуюся в 2020 году, когда объем денежных переводов сократился всего лишь 1,7%, несмотря на глубокую глобальную рецессию, вызванную пандемией COVID-19.

Приток денежных переводов в эти страны (без учета Китая) уже второй год подряд превысит совокупный объем прямых иностранных инвестиций и официальной помощи развитию.

«Это подчеркивает большое значение денежных переводов, являющихся важнейшим средством спасения, которое поддерживает расходы домохозяйств на такие товары и услуги первой необходимости, как продукты питания, здравоохранение и образование, в периоды экономических трудностей в странах происхождения мигрантов», — отметили во Всемирном банке.

Потоки денежных переводов мигрантов стали очень хорошим дополнением к государственным программам денежной помощи в поддержку семей, испытывающих экономические трудности во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявил директор Департамента глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости Михал Рутковски.

По его словам, создание более благоприятных условий для отправки денежных переводов в целях смягчения напряженного финансового положения домохозяйств должно быть одной из главных составляющих государственной политики, направленной на восстановление мировой экономики после пандемии.

Одним из главных требований остается поддержание потоков денежных переводов, особенно через цифровые каналы, и предоставление мигрантам и компаниям, оказывающим услуги по переводу денег, доступа к банковским счетам.

Стоимость международного перевода 200 долларов остается слишком высокой. Согласно базе данных Всемирного банка, в среднем цена составляла в первом квартале 2021 года 6,4% от суммы перевода. Это более чем в два раза выше целевого показателя в размере 3%, который должен быть достигнут к 2030 году в соответствии с Целями устойчивого развития. Дороже всего обходится отправка денег в страны Африки к югу от Сахары (8%), а дешевле всего — в страны Южной Азии (4,6%). Данные свидетельствуют о том, что в случае отправки переводов через банки их стоимость, как правило, выше, чем в случае отправки по цифровым каналам или через компании, оказывающие услуги по переводу наличных денег.

Стоимость переводов из России, где находится большая часть мигрантов из Узбекистана, упала с 1,8% до 1%.