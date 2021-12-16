Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 16 декабря анонсировал ряд мер по улучшению работы системы канализации в столице.

Председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов напомнил, что в Ташкенте функционируют три очистных сооружения — «Салар», «Бозсу» и «Бектемир». По его словам, эффективность их проектных мощностей должна составлять 75−80%. Но на сегодняшний день Саларская станция аэрации работает со средним показателем 51%, Бозсу — около 50%, Бектемир — 30−35%.

«Это означает, что неочищенная сточная вода попадает в открытые водоёмы, в результате чего появляется неприятный запах. Возникает ситуация, когда это может влиять на подземные воды», — заявил он.

Борий Алиханов. Фото: пресс-служба Сената

Борий Алиханов отметил, что Ташкент расширяется и превращается в мегаполис. По его словам, проектные мощности трёх очистных сооружений составляет 1,64 миллионов кубометров воды в сутки, когда как объёмы сточных вод, поступающих от населения, уже достигли 1,625 миллионов кубометров в сутки (99%).

Сенатор спросил у хокима, какие меры планируется принять, чтобы повысить эффективность работы очистных сооружений, а также увеличить проектные мощности.

Хоким Ташкента заявил, что три очистных сооружения работают на 95% от мощности. По его словам, президенту представлен проект строительства нового очистного сооружения с дополнительной мощностью в 200 тысяч кубометров в сутки.

«Кроме того, мы поставили цель перенести [ещё одно очистное сооружение] за пределы город. В местности Жалоир (Ташкентская область), в [махалле] „Сурум“ намечено построить сооружение на основе современных технологий на 1 миллион кубометров в сутки», — сообщил глава столичной администрации.

Джахонгир Артыкходжаев отметил, что с французской компанией Suez заключено соглашение по решению проблем со сточными водами.

Градоначальник сказал, что предприятия, специализирующиеся на кожевенной, текстильной, птицеводческой промышленности, а также предприятия по убою птиц и крупного рогатого скота без локальных очистных сооружений или с их плохой работой планируется перевести из Ташкента в специальные промышленную зону в Ахангаранском районе, где есть очистное сооружение.

Неприятный запах

В мае «Газета.uz» со ссылкой на предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщала, что основной причиной неприятного запаха, распространяющегося в махалле Узгариш Сергелийского района, является сброс предприятиями сточных вод и отходов на аэрационную станцию и в канал Бозсу. Позже Комитет Сената сообщил о разработке проекта постановления правительства, которым планировалось провести реконструкцию локальных очистных сооружений предприятий, а также перевести пять кожевенных заводов за пределы Ташкента.

В начале июня хоким столицы Джахонгир Артикходжаев провёл собрание по проблеме неприятного запаха от очистных сооружений столицы, где заявил, что взял проблему под свой контроль.

В Сергелийском районе с разрешения бизнес-омбудсмена проведены проверки на предприятиях, сбрасывающих сточные воды в очистные сооружения «Бектемир» и «Салар». В перечень 18 потенциально опасных предприятий, составленный «Тошкент шаҳар сув таъминоти», вошли 5 кожевенных заводов, 6 текстильных предприятий и другие.

По результатам проверки в отношении 22 должностных лица предприятий и организаций возбуждены административные дела по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Канал Салар остается одним из наиболее загрязненных в Ташкенте и Ташкентской области, сообщал Узгидромет в октябре 2020 года. Для стабилизации экологической ситуации необходимы регулярные санитарные спуски, подчеркивали специалисты.

В ноябре 2020 года в «Узсувтаъминот» заявили, что объем выбрасываемых в канализацию отходов растет с каждым годом, из-за этого чаще происходят засоры коллекторов и аварии в системе канализации. В сточных водах Ташкента находят остатки пищи, бутылки, одежду, подгузники и даже промышленные отходы.

В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил построить новое канализационное очистное сооружение мощностью 1 миллион кубометров в сутки для очистки сточных вод в Янгихаётском, Сергелийском и Бектемирском районах столицы.