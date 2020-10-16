Канал Салар является одним из наиболее загрязненных каналов Ташкента и Ташкентской области. К такому выводу пришла Служба мониторинга загрязнения природной среды Узгидромета.

Для справки: Салар был построен в 1902 году и берет свое начало с Кибрайского района, протекая в Ташкенте и Ташкентской области. Питание канала осуществляется за счет сбросовых вод и из магистрального канала Бозсу с участка ниже поступления подогретых вод ТашГРЭС.





Вода в верхнем створе канала слабо-мутная, имеет серо-зеленый цвет, грунты глинисто-песчаные с наилком. По гидробиологическим и гидрохимическим показателям качество воды соответствует III классу (умеренно загрязненные воды), экологическое состояние — удовлетворительное, отмечают специалисты.





В нижних створах Салара вода загрязнена органическими промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками Ташкента и Янгиюля. Вода здесь черного цвета, мутная из-за взвешенных частиц ила и бактериальной слизи, со специфическим запахом, грунты представлены мощными иловыми отложениями, добавляют эксперты.

По итогам первых девяти месяцев года, створ ниже столицы и Янгиюля относится к V классу (грязные воды). Экологическое состояние — неудовлетворительное, плохое. Здесь наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по фенолу, нефтепродуктам, аммонийному и нитритному азоту, а также соединениям меди.

«Вода канала Салар, конечно, не пригодна для хозяйственно-бытовых целей или купания. Воду из канала можно использовать для полива деревьев и цветов. Но большой вопрос, стоит ли поливать ей овощи и другие сельскохозяйственные культуры», — отмечают специалисты.

По мнению экспертов, чтобы стабилизировать экологическую ситуацию в канале, необходимо периодически проводить санитарные спуски — подавать в него достаточный объем воды, способный «промыть» его.

«В последние время ведутся работы по благоустройству территорий, прилегающих к каналам, но пока этого недостаточно», — подчеркивают специалисты.