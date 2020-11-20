С начала года общий объем задержанных в сточных водах Ташкента отходов составил 292 тонны, сообщила пресс-служба компании «Узсувтаъминот».

В 2017 году этот показатель составлял 110 тонн, в 2018 году — 182 тонны, в 2019 году — 164 тонны. «Отсюда следует, что с каждым годом растет объем выбрасываемых в канализацию бытовых отходов», — констатирует пресс-служба «Узсувтаъминот».





Аэрационные станции Бозсув, Салар и Бектемир, которые очищают сточные воды столицы, обрабатывают ежесуточно 630 тысяч кубометров воды, поступающей из Каракамышского и Юго-западного коллекторов.

Среди отходов встречаются как бытовые — выброшенные населением в канализацию остатки пищи, бутылки от клея, одежда, подгузники, так и промышленные — остатки текстиля производственных предприятий и отходы птицефабрик.

Большинство поломок в канализационной системе происходят из-за выброса в унитаз и канализацию бытовых и промышленных отходов, пояснили в «Узсувтаъминот». Это приводит к засору коллекторов и авариям в системе канализации, а в дальнейшем — к ухудшению санитарной обстановки в регионах и загрязнению окружающей среды.

«Узсувтаъминот» напомнил правила пользования канализацией. В унитаз или канализационный люк нельзя выбрасывать строительные материалы: песок, гипс, цемент, металл, волокно, почву, а также промышленные отходы.





Различные кислоты, щелочи, масла, нерастворимый жир, смола, мазут могут приводить к разрушению или окислению стенок труб.

Нельзя также выбрасывать и сливать растворители, бензин, керосин, фармацевтические препараты и средства гигиены (особенно детские подгузники), полиэтиленовые пакеты, пищевые отходы и тряпки.