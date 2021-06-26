Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня провёл совещание с участием хокимов города и районов Ташкента, руководителями секторов, председателями махаллей, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

На встрече глава государства предложил построить новое канализационное очистное сооружение мощностью 1 миллион кубометров в сутки для очистки сточных вод в Янгихаётском, Сергелийском и Бектемирском районах столицы.

Уже несколько месяцев жители этих районов жалуются на неприятный запах.

10 мая «Газета.uz» со ссылкой на предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщала, что основной причиной неприятного запаха, распространяющегося в махалле Узгариш Сергелийского района, является сброс предприятиями сточных вод и отходов на аэрационную станцию и в канал Бозсу. Позже Комитет Сената сообщил о разработке проекта постановления правительства, которым планировалось провести реконструкцию локальных очистных сооружений предприятий, а также перевести пять кожевенных заводов за пределы Ташкента.

В начале июня хоким столицы Джахонгир Артикходжаев провёл собрание по проблеме неприятного запаха от очистных сооружений столицы, где заявил, что взял проблему под свой контроль.

В Сергелийском районе с разрешения бизнес-омбудсмена проведены проверки на предприятиях, сбрасывающих сточные воды в очистные сооружения «Бектемир» и «Салар». В перечень 18 потенциально опасных предприятий, предоставленных «Тошкент шаҳар сув таъминоти», вошли 5 кожевенных заводов, 6 текстильных предприятий и другие.

По результатам проверки в отношении 22 должностных лица предприятий и организаций возбуждены административные дела по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Канал Салар остается одним из наиболее загрязненных в Ташкенте и Ташкентской области, сообщал Узгидромет в октябре 2020 года. Для стабилизации экологической ситуации необходимы регулярные санитарные спуски, подчеркивали специалисты.

В ноябре в «Узсувтаъминот» заявили, что объем выбрасываемых в канализацию отходов растет с каждым, из-за этого чаще происходят засоры коллекторов и аварии в системе канализации. В сточных водах Ташкента находят остатки пищи, бутылки, одежду, подгузники и даже промышленные отходы.