В отношении 22 должностных лиц компаний и организаций Ташкента открыты административные дела по факту сброса неочищенных сточных вод в очистные сооружения «Бектемир» и «Салар», в результате чего распространяется неприятный запах в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщил заместитель начальника Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Фарход Дехканов.

10 мая «Газета.uz» со ссылкой на предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщала, что основной причиной неприятного запаха, распространяющегося в махалле Узгариш Сергелийского района, является сброс предприятиями сточных вод и отходов на аэрационную станцию и в канал Бозсу. Позже Комитет Сената сообщил о разработке проекта постановления правительства, которым планировалось провести реконструкцию локальных очистных сооружений предприятий, а также перевести пять кожевенных заводов за пределы Ташкента.

В начале июня хоким столицы Джахонгир Артикходжаев провёл собрание по проблеме неприятного запаха от очистных сооружений столицы, где заявил, что взял проблему под свой контроль.

В Сергелийском районе с разрешения бизнес-омбудсмена проведены проверки на предприятиях, сбрасывающих сточные воды в очистные сооружения «Бектемир» и «Салар». В перечень 18 потенциально опасных предприятий, предоставленных «Тошкент шаҳар сув таъминоти», вошли 5 кожевенных заводов, 6 текстильных предприятий и другие.

По результатам проверки в отношении 22 должностных лица предприятий и организаций возбуждены административные дела по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

«Даны поручения, обязательные к исполнению, в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, запустить локальную систему очистки сточных вод на предприятиях, отремонтировать и обеспечить их эффективную работу», — говорится в сообщении Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Из-за невыполнения поручений, обязательных к исполнению, в срок в отношении 9 предприятий Бектемирского района подан иск в Ташкентский городской экономический суд о приостановлении срока действия государственной экологической экспертизы и отключении их от городской канализационной системы.

По данным Госкомэкологии, до настоящего времени проведены проверки на 11 из 18 предприятий, сбрасывающих промышленные сточные воды в очистное сооружение «Салар» Предприятия, сбрасывающие неочищенные сточные воды с нарушением норм, временно приостановили деятельность.

Канал Салар остается одним из наиболее загрязненных в Ташкенте и Ташкентской области, сообщал Узгидромет в октябре 2020 года. Для стабилизации экологической ситуации необходимы регулярные санитарные спуски, подчеркивали специалисты.