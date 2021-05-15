Комитет Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии изучил случай с распространением неприятного запаха в Сергелийском районе.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщала, что основной причиной неприятного запаха, распространяющегося в махалле Узгариш Сергелийского района, является сброс предприятиями сточных вод и отходов на аэрационную станцию и в канал Бозсу.

По результатам проверки комитета выяснилось, что сильный неприятный запах исходит от сточных вод на входной части первого трубопровода водоочистного сооружения «Салар».

«Сточные воды после механической очистки поступают на объект биологической очистки через открытый лоток на расстоянии 500 м, в этот момент зловонные запахи распространяются от биологического очистного сооружения в направлении ветра. В результате зловонные запахи оказывает вредное воздействие на условия жизни жителей этой местности», — говорится в сообщении.

По данным комитета, в водоочистное сооружение «Салар» сбрасываются сточные воды, образующиеся в процессе производства на 533 предприятиях. Среди них есть потенциально опасные предприятия, представленные ООО «Тошкент шахар сув таъминот» и создающие неприятные запахи. Всего их 18.

В их числе 5 кожевенных заводов, 6 текстильных предприятий и другие. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды по согласованию с бизнес-омбудсманом начал изучение на этих 18 производственных предприятиях.

Предприятия, где по результатам проверки выявят неисправные локальные очистные сооружения, отключат от канализационной сети — до устранения ими недостатков.

Комитет Сената сообщил, что разрабатывается проект постановления Кабинета министров, предусматривающий проведение реконструкции на локальных очистных сооружениях данных предприятий, а также перевод 5 предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.

В октябре 2020 года в Узгидромете заявили, что канал Салар остается одним из наиболее загрязненных в Ташкенте и Ташкентской области. Для стабилизации экологической ситуации, по мнению специалистов, необходимы регулярные санитарные спуски, когда вода в канал подается в большом объеме, способном очистить русло.

В ноябре в «Узсувтаъминот» заявили, что объем выбрасываемых в канализацию отходов растет с каждым, из-за этого чаще происходят засоры коллекторов и аварии в системе канализации. В сточных водах Ташкента находят остатки пищи, бутылки, одежду, подгузники и даже промышленные отходы.