Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев провёл собрание по поводу устранения неприятного запаха от очистных сооружений бытовых сточных вод, сообщила в субботу пресс-служба столичной администрации.

На собрании присутствовали жители и председатели махаллей, депутаты, а также руководители профильных организаций.

«После того, как на собрании выслушали мнение каждого жителя и председателя махалли, хоким города дал необходимые поручения ответственным компетентным лицам», — говорится в сообщении.

Сформирована рабочая группа, которая состоит из жителей махалли и руководителей организаций, которые помогут в общественном контроле процесса устранения проблемы, отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе представители столичного хокимията посетили очистное сооружение «Салар», принадлежащее ООО «Тошкент шаҳар сув таъминоти», откуда по вечерам распространяется неприятный запах в районе махаллей «Узгарыш» и «Нугайкурган». Объект очищает сточные воды Мирабадского, Сергелийского, Яккасарайского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Янгихаётского районов. Он является крупнейшим из трех предприятий по очистке бытовых сточных вод в столице и очищает до 900 тысяч кубометров воды в сутки.

Для поступления сточных вод на объект от жителей и предприятий проложены отдельные трубы, по которым можно точно выяснить, откуда исходит неприятный запах.

«По просьбе ответственных лиц на месте было обращено внимание на сточные воды, сбрасываемые в объект кожевенными и другими предприятиями. Их попросили направить сточные воды на объект во время мониторинга и начали наблюдение за работой. И именно в это время в сооружение стали впадать сточные воды чёрного цвета и с крайне неприятным запахом. Это требует прямого контроля над деятельностью субъектов предпринимательства», — заявили в хокимияте.

Однако, отмечается в сообщении, оборудование для очистки сточных вод дорогое и ввозится из-за рубежа. «Такие средства есть не у всех предприятий», — подчеркнули в администрации.

«Согласно ряду решений нашего правительства, вмешательство в деятельность предпринимателей строго запрещено. Следовательно, нет возможности попасть прямо на территорию предприятий и ознакомиться с тем, как отходы сбрасываются в канализацию. Поэтому некоторые предприниматели забывают об ответственности и действуют так, как считают нужным сами», — заявили в хокимияте.

«Должностные лица ООО „Тошкент шахар сув таъминоти“ совместно с районными хокимиятами и руководителями хозяйствующих субъектов должны досконально изучить проблему и найти решение», — заключается в сообщении.

Отметим, что в середине мая сообщалось о разработке проекта постановления правительства, которым планировалось провести реконструкцию локальных очистных сооружений предприятий, а также перевести пять кожевенных заводов за пределы Ташкента.