Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев провёл собрание по поводу устранения неприятного запаха от очистных сооружений бытовых сточных вод, сообщила в субботу пресс-служба столичной администрации.
На собрании присутствовали жители и председатели махаллей, депутаты, а также руководители профильных организаций.
«После того, как на собрании выслушали мнение каждого жителя и председателя махалли, хоким города дал необходимые поручения ответственным компетентным лицам», — говорится в сообщении.
Сформирована рабочая группа, которая состоит из жителей махалли и руководителей организаций, которые помогут в общественном контроле процесса устранения проблемы, отметили в пресс-службе.
На прошлой неделе представители столичного хокимията посетили очистное сооружение «Салар», принадлежащее ООО «Тошкент шаҳар сув таъминоти», откуда по вечерам распространяется неприятный запах в районе махаллей «Узгарыш» и «Нугайкурган». Объект очищает сточные воды Мирабадского, Сергелийского, Яккасарайского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Янгихаётского районов. Он является крупнейшим из трех предприятий по очистке бытовых сточных вод в столице и очищает до 900 тысяч кубометров воды в сутки.
Для поступления сточных вод на объект от жителей и предприятий проложены отдельные трубы, по которым можно точно выяснить, откуда исходит неприятный запах.
«По просьбе ответственных лиц на месте было обращено внимание на сточные воды, сбрасываемые в объект кожевенными и другими предприятиями. Их попросили направить сточные воды на объект во время мониторинга и начали наблюдение за работой. И именно в это время в сооружение стали впадать сточные воды чёрного цвета и с крайне неприятным запахом. Это требует прямого контроля над деятельностью субъектов предпринимательства», — заявили в хокимияте.
Однако, отмечается в сообщении, оборудование для очистки сточных вод дорогое и ввозится из-за рубежа. «Такие средства есть не у всех предприятий», — подчеркнули в администрации.
«Согласно ряду решений нашего правительства, вмешательство в деятельность предпринимателей строго запрещено. Следовательно, нет возможности попасть прямо на территорию предприятий и ознакомиться с тем, как отходы сбрасываются в канализацию. Поэтому некоторые предприниматели забывают об ответственности и действуют так, как считают нужным сами», — заявили в хокимияте.
«Должностные лица ООО „Тошкент шахар сув таъминоти“ совместно с районными хокимиятами и руководителями хозяйствующих субъектов должны досконально изучить проблему и найти решение», — заключается в сообщении.
Отметим, что в середине мая сообщалось о разработке проекта постановления правительства, которым планировалось провести реконструкцию локальных очистных сооружений предприятий, а также перевести пять кожевенных заводов за пределы Ташкента.
Eugenie Muminova
Ну, раз взял под свой контроль, то пора закупаться респираторами и кислородными баллонами. Как там йога, процвела? Бесплатных студий много ль открылось?
Фарид Джабаров
Ну раз под свой контроль. Значит в скором времени место очистного сооружения появится бизнес центр очередной)))
Слава
Почему кожевенные заводы находятся почти в центре города? Почему для кого-то это должно быть проблемой, что у бедных предприятий нет денег на очистные сооружения? Пусть берут кредит и расплачиваются. Если государство так хочет помочь, то выделяйте льготные кредиты. Что это за оправдание “ДЕНЕГ НЕТ“? Нет, ну и до свидание.
Александр Романенко
Может быть, хоким купит очистные сооружения, вместо шоколода и т.д? Принесет пользу, наконец, обществу!
Жан Дедов
Уважаемый Хоким Ташкента, по правую руку от Вас стоит Хоким Янги Хаетского района, так вот ему и его заму по благоустройству, думаю, некогда заниматься благоустройством, так как они заняты сносом по району. Был у зам Хокима по благоустройству Махмудова Каххара 12 марта на приеме, говорил ему, что улица у рай. управления благоустройства превращена в мусорку, что на территории парка каждый вечер кто то поджигает мусор, дым оттуда идет. Жаль, что сюда нельзя выставить фото и видео огромной мусорки у управления благоустройства Янги Хаетского района, как они там еще перевалкой мусора занимаются в жилом секторе, прямо на улице.
R. Lewine
Изучает ситуацию?)
Дмитрий Романенко
Неужели поезд вони сдвинулся с места
Elena Elena
Вмешательство в деятельность предпринимателей запрещено, но при этом их деятельность должны(!!!) контролировать соответствующие органы, в том числе и в части сброса отходов в канализацию. Где они? За что получают зарплату с Госбюджета? Их безучастность, наравне с этими предпринимателями, наносит значительный вред нашей экологии.
Tatyana Suxinina
За последние несколько лет городской хокимият наломал столько дров! Нельзя объять необъятное. Наймите, наконец, профессионалов и не сочтите за труд следовать их указаниям. “Умный человек нанимает людей, которые умнее его“-Роберт Кийосаки.
Nargiza Yusupova
Этот запах распространяется в другие районы тоже. Мы живём в Янги Хаётском районе, по вечерам и ночам боимся открывать окна, даже утром стоит этот неприятный запах за окном. Просыпаемся, последнее время чаще, от жуткого запаха.
Бабур Рахимов
Проблема не первого года и длится уже лет 10. На Куйлюке запах был и раньше. Никто не жаловался на сильный запах экскрементов и сбросы стали потихоньку увеличивать, доверять до невыносимых размеров. Хотя на улучшение аэрации выделялись многомиллионные валютные кредитные средства АБР и других институтов. В основе запахов лежат воровство, безнаказанность и полное отсутствие ответственности перед населением