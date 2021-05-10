Основной причиной неприятного запаха, распространяющегося в махалле Узгариш Сергелийского района, является сброс предприятиями сточных вод и отходов на аэрационную станцию и в канал Бозсу, считает главный инженер «Тошкент шахар сув таъминоти» Абдукодир Алимов.

Как сообщила пресс-служба столичной водоснабжающей компании, предприятиям, находящимся рядом с канализационными очистными сооружениями «Бектемир» и «Салар», выданы «сотни предупреждений», проводятся регулярные лабораторные анализы, осуществляется взыскание компенсаций.

«С этими предприятиями даже мы сами не можем справиться. Сложно сказать предпринимателю, чтобы он сделал что-то. Потому что строительство, эксплуатация локального очистительного сооружения стоит дорого. Там будет расходоваться электроэнергия, реагенты, химические вещества. Поэтому все предприниматели избегают расходов», — сказал специалист и добавил, что предприятия «платят мизерные штрафы и продолжают работать».

Аэрационная станция «Салар» расположена на берегу канала Салар в южной части города Ташкента. Она была запущена в 12 апреля 1961 года с мощностью 25 тысяч кубометров. Площадь сооружения составляет 95,4 га. Проектная очистная мощность — 1068 кубометров, рабочая мощность — 960 кубометров.

На сегодняшний день станция принимает и очищает 800−850 кубометров сточных вод из Яккасарайского, Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского, Яшнабадского, Сергелийского районов Ташкента. Очищенные сточные воды доводятся до уровня нормативных требований и сбрасываются в канал Салар.

В 2015—2016 годах главные механизмы и оборудование сооружения были заменены на современные, выполнен капитальный ремонт механических решеток, насосных установок, механизмов по сбору и вытяжке активного ила, электрооборудования, воздуходувных агрегатов и здания химико-бактериологической лаборатории.

В марте прошлого года за сброс строительного мусора в канал Бозсу были оштрафованы три человека — житель дома, прилегающего к каналу, который хотел за счет сужения реки расширить свой участок, и двое водителей грузовиков.

В октябре 2020 года в Узгидромете заявили, что канал Салар остается одним из наиболее загрязненных в Ташкенте и Ташкентской области. Для стабилизации экологической ситуации, по мнению специалистов, необходимы регулярные санитарные спуски, когда вода в канал подается в большом объеме, способном очистить русло.

В ноябре в «Узсувтаъминот» заявили, что объем выбрасываемых в канализацию отходов растет с каждым, из-за этого чаще происходят засоры коллекторов и аварии в системе канализации. В сточных водах Ташкента находят остатки пищи, бутылки, одежду, подгузники и даже промышленные отходы.