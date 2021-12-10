В начале сентября в Сурхандарьинской области стартовал масштабный проект по обеспечению питьевой водой населения путём прокладки магистрального водопровода из Тупалангского водохранилища. Его строительство анонсировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в регион 1−2 июня.

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Согласно проекту, который в августе президенту презентовал председатель правления компании «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов, в нижней части водохранилища намечено возвести сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 км трубопроводов. Мощность объекта составит 200 тысяч кубометров воды в сутки.

В результате строительства трубопровода ожидается улучшение водоснабжения 1,7 миллиона жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и города Термеза.

Общая стоимость проекта, который президент назвал инновационным, оценивается в 138 млн долларов, его планируется ввести в строй в 2023 году (изначально сообщалось о 2024 годе).

Кто реализует проект





«Газета.uz» ранее сообщала, что главным заказчиком проекта выступает Сурхандарьинское территориальное управление УП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» АО «Узсувтаъминот», генеральным проектировщиком — «Гидропроект», а генеральным подрячиком — To’palang HPD Platinum.

Согласно данным портала государственных закупок, генпроектировщик и генподрядчик проекта были определены без тендера.

Проектно-изыскательская организация «Гидропроект», входящая в состав АО «Узбекгидроэнерго», определена протоколом (PDF) заседания Кабинета министров от 19 июля 2021 года, проведённого первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

В церемонии запуска проекта в начала сентября приняли участие первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов (слева), хоким области Тура Боболов (второй слева), глава «Узбекгидроэнерго», сенатор Абдугани Сангинов (второй справа), руководители профильных ведомств и общественности. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Компания должна провести инженерно-технические изыскания, включая топографические, инженерно-геологические и геофизические работы, разработать технико-экономический расчёт (ТЭР) проекта и проектно-сметную документацию. Стоимость услуг «Гидропроекта» оценена в 60,3 млрд сумов, со скидкой — 40 млрд сумов. В первый год компания должна получить 9 млрд сумов в рамках утверждённого лимита.





Копия фрагмента договора на разработку проектной документации. Источник: Портал госзакупок.

При определении стоимости работ бралась в расчёт ориентировочная сумма проекта в 1,06 трлн сумов. Кроме того, согласно протоколу Кабмина от 19 июля, на разработку ТЭР и проектных документов выделялось 20 млрд сумов, которые должны были быть переведены в течение трёх дней.

To’palang HPD Platinum выбрана генподрядчиком проекта постановлением Кабинета министров (в форме ДСП — документ для служебного пользования) от 18 августа.

Договор с компанией подписан 20 августа (на портале госзакупок документ найти не удалось). При этом, согласно дополнительному соглашению от 6 декабря, общая стоимость работ договора в рамках 2021 года составляет 527,6 млрд сумов, включая стоимость стальных труб из России в размере 317,4 млрд сумов.

Генподрядчик получил аванс в размере 30% от стоимости работ — 175,8 млрд сумов, а также аванс в 317,6 млрд сумов на покупку труб.

Источником финансирования строительства трубопровода указан государственный бюджет.

Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов ранее отмечал, что для проектных работ были привлечены специалисты из Турции. По его словам, проект будет разделён на несколько этапов, а подача воды начнётся сразу после прокладки водопровода в районах.

Согласно данным ЕГРПО, директором и учредителем (61,7%) To’palang HPD Holding является Ислом Абдуганиевич Абдурахманов — сын главы «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинова. Среди других учредителей — Наимжон Джумаев (10,5%), Каримжан Рузиев (7,1%), Саидумар Холов (4,2%) и ещё 22 физических лица (16,5%).

Ислом Абдурахманов также владеет долями в компаниях Zafis-Avto Plus (100%), занимающейся строительством распределительных инженерных объектов, и в Varis Business Complex (70%, прочие виды организации питания).





Согласно статье 64 закона «О государственных закупках», государственная закупка проводится через тендер, если одновременно выполняются следующие условия:

критерии определения победителя имеют не только денежную оценку, но количественную и качественную оценку товара (работы, услуги);

стоимость товаров (работ, услуг) составляет свыше 25 тысяч базовых расчётных величин, или 6,75 млрд сумов (для бюджетных заказчиков — свыше 6000 БРВ, или 1,62 млрд сумов) по одному договору.

При этом допускается госзакупка по прямым договорам на основании указов и постановлений президента, постановлений Кабинета министров (статья 71). В этом случае договор и дополнительные соглашения к нему подлежат комплексной экспертизе в Центре комплексной экспертизы.