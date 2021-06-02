Для решения проблем с питьевым водоснабжением населения Сурхандарьинской области в ближайшие годы планируется проложить магистральную сеть из водохранилища «Тупаланг» в Сариасийском районе. Об этом 2 июня на совещание с участием депутатов Сурхандарьинского областного кенгаша, предпринимателей, фермеров и других заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», глава государства поручил первому заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову, вице-премьеру — министру инвестиций и внешней торговли Сардору Умурзакову и председателю правления компании «Узсувтаъминот» Сохибу Саифназарову решить проблемы с питьевым водоснабжением 1,5 миллионов жителей области (по состоянию на 1 января 2020 года численность населения в Сурхандарье составляет 2,6 млн человек) в течение 2−3 лет.

Для строительства магистральной сети протяженностью 400 км планируется привлечь 150 млн долларов у международных финансовых институтов.

Президент с сожалением отметил, что в Тупалангском водохранилище хранятся большие объёмы воды, но отсутствует возможность доставить её людям.

«Нам нужно поэтапно обеспечивать водоснабжение. Водохранилище „Тупаланг“ было построено с большим трудом и теперь должно служить сурхандарьинцам. [Первый вице-премьер Ачилбай] Раматов, вы будете отвечать за этот проект головой», — заявил он.





Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что важно контролировать использование средств, направляемых на новые проекты.

«Это деньги выделяются для народа, спрос за [расходование] каждого сума будет высоким. Несмотря на все трудности, мы находим эти деньги. Если бы не пандемия, у нас было бы ещё больше возможностей. На борьбу с коронавирусом мы потратили 80 трлн сумов. Но я не жалею об этих деньгах, поскольку мы максимально сберегли наших людей. Так что на эти средства, выделяемые на новые проекты, будет спрос», — отметил он.

Накануне во время беседы с журналистами президент назвал своей мечтой «обеспечение сурхандарьинцев чистой, прозрачной и талой питьевой водой».

Тупалангское водохранилище является частью общей ирригационной системы Сурхандарьинской области, куда также относятся самое большое в области Южно-сурханское водохранилище, водохранилище Октепа, несколько насосных станций, гидроузлы и другие сооружения. Ее создание началось в конце 1960-х годов и продолжалось почти два десятилетия. Вместимость водохранилища доведена с 380 млн до 500 млн кубометров.

Постановлением Кабинета министров от 29 марта 2021 года (№164) дано согласие на предложение передачу Тупалангского водохранилища АО «Узбекгидроэнерго» в счёт увеличения его уставного капитала на балансовую стоимость объекта