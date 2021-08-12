Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа ознакомился с презентацией проектов по улучшению питьевого водоснабжения в Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня 46% населения Сурхандарьинской области не имеет доступа к централизованному питьевому водоснабжению. В ремонте нуждаются 216 гидротехнических сооружений и более 3000 км водопроводных сетей региона. Наблюдается повышенная минерализация воды в южных районах области и городе Термезе, отмечалось на мероприятии.

В связи с этим во время поездки в Сурхандарьинскую область 2 июня президент поручил проложить магистральную водопроводную сеть из Тупалангского водохранилища.

Абдугани Сангинов презентует проект президенту Шавкату Мирзиёеву. Фото: «Узбекистан 24».

Согласно предварительному проекту, который презентовал председатель правления «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов, в нижней части водохранилища планируется возвести сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 км трубопроводов. Мощность объекта составит 200 тысяч кубометров воды в сутки.

В результате строительства системы улучшится водоснабжение 1,7 миллиона жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и Термеза, говорилось на совещании.

Министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что проект будет разделён на несколько этапов, а подача воды начнётся сразу после прокладки водопровода в районах.





Общая стоимость проекта оценивается в 138 млн долларов, его планируется ввести в строй в 2024 году. Изначально сообщалось о прокладке магистральной сети протяженностью 400 км и привлечении 150 млн долларов у международных финансовых институтов.

Шавкат Мирзиёев одобрил проект и поручил приступить к его поэтапной реализации. Отмечена важность выполнения строительных работ в увязке с программой «Обод кишлок», внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сферу водоснабжения.

Тупалангское водохранилище является частью общей ирригационной системы Сурхандарьинской области, куда также относятся самое большое в области Южно-сурханское водохранилище, водохранилище Октепа, несколько насосных станций, гидроузлы и другие сооружения. Ее создание началось в конце 1960-х годов и продолжалось почти два десятилетия. Вместимость водохранилища доведена с 380 млн до 500 млн кубометров.

Постановлением Кабинета министров от 29 марта 2021 года (№164) дано согласие на предложение передачу Тупалангского водохранилища АО «Узбекгидроэнерго» в счёт увеличения его уставного капитала на балансовую стоимость объекта.