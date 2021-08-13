Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа ознакомился с презентацией проекта по улучшению питьевого водоснабжения в Сурхандарьинской области.

Согласно предварительному проекту, который презентовал председатель правления «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов, в нижней части Тупалангского водохранилища планируется возвести сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 км трубопроводов. Мощность объекта составит 200 тысяч кубометров воды в сутки.





Ожидается, что в результате доступ к питьевой воде получат 1,7 миллиона жителей в 11 районах и Термезе.

Глава государства отметил важность выполнения строительных работ в увязке с программой «Обод кишлок».

«Это магистральная трасса длиной 400 км. Как мы это реализуем в рамках программы локализации? Мы говорим о программах „Обод кишлок“, о благополучной жизни, гармонично развитом поколении. Но как поколение будет гармонично развитым, если нет воды? В Узбекистане до сих пор не создавали магистральные [трубопроводы] с точки зрения качества. Люди должны почувствовать, что начали реализацию проекта», — сказал он (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).





Президент также поручил внедрить механизмы государственно-частного партнерства в сферу водоснабжения.

«У проекта нет одного — государственно-частного партнёрства. Уже надо начинать их обучать этому. Всё равно мы переведём всё постепенно на государственно-частное партнёрство. Тогда жизнь [этого проекта] составит не 70 лет, а 110 лет. Это будет инновационный проект. Инновация — это знания, инновация — это счётчики. Кто будет обучать этому?» — задался вопросом Шавкат Мирзиёев.

Министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов сообщил, что для проектных работ были привлечены специалисты из Турции. По его словам, проект будет разделён на несколько этапов, а подача воды начнётся сразу после прокладки водопровода в районах.

Общая стоимость проекта оценивается в 138 млн долларов, его планируется ввести в строй в 2024 году. Изначально сообщалось о прокладке магистральной сети протяженностью 400 км и привлечении 150 млн долларов международных финансовых институтов.