Масштабный проект по обеспечению питьевой водой населения путём прокладки магистрального водопровода из Тупалангского водохранилища стартовал в Сурхандарьинской области. Об этом 6 сентября сообщила областная администрация.

В сообщении отмечается, что сегодня 44,8% населения Сурхандарьи не обеспечено централизованным питьевым водоснабжением. В регионе в ремонте нуждается 218 водных сооружений и свыше 3000 км сетей. В южных районах области и административном центре Термезе повышен уровень минерализации воды.





Согласно проекту, который в августе президенту презентовал председатель правления компании «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов, в нижней части водохранилища намечено возвести сооружения для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 км трубопроводов. Мощность объекта составит 200 тысяч кубометров воды в сутки.





В результате строительства трубопровода ожидается улучшение водоснабжения 1,7 миллиона жителей Сарыасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шерабадского, Ангорского, Музработского, Термезского районов и города Термеза.

Общая стоимость проекта, который президент назвал инновационным, оценивается в 138 млн долларов, его планируется ввести в строй в 2023 году (изначально сообщалось о 2024 годе).





В церемонии запуска проекта в Сариасинском районе приняли участие первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, хоким области Тура Боболов, глава «Узбекгидроэнерго», сенатор Абдугани Сангинов, руководители профильных ведомств и общественности.

Главным заказчиком проекта выступает компания «Узсувтаминот», генеральным проектировщиком — «Гидропроект», а генподрячиком — To’palang HPD Platinum. «Газете.uz» не удалось найти информацию о проведении тендера, актах правительства или президента по строительству объекта. На портале государственных закупок также нет заказов со стороны «Узсувтаминот» касательно проекта.

Компания To’palang HPD Platinum входит в состав To’palang HPD Holding. «Газета.uz» ранее сообщала, что холдинг был сформирован в результате преобразования «Тупаланг сув омбори и ГЭС курилиш» в ООО «ТупалангсувГЭСкурилиш» в соответствии с указом президента от 24 января 2003 года и преобразован в декабре 2017 года (и является правопреемником «ТупалангсувГЭСкурилиш»). Основными видами его деятельности являются строительно-монтажные работы в строительстве ГЭС, сооружении водного хозяйства, дамб, гидроузлов, рытье каналов и дренажей и другие.





Согласно данным ЕГРПО, директором и учредителем (61,7%) To’palang HPD Holding является Ислом Абдуганиевич Абдурахманов — сын главы «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинова. Среди других учредителей — Наимжон Джумаев (10,5%), Каримжан Рузиев (7,1%), Саидумар Холов (4,2%) и ещё 22 физических лица (16,5%).

Ислом Абдурахманов также владеет долями в компаниях Zafis-Avto Plus (100%), занимающейся строительством распределительных инженерных объектов, и в Varis Business Complex (70%, прочие виды организации питания).

Абдугани Сангинов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Министр жилищно-коммунального обслуживания Шерзод Хидоятов ранее отмечал, что для проектных работ были привлечены специалисты из Турции. По его словам, проект будет разделён на несколько этапов, а подача воды начнётся сразу после прокладки водопровода в районах.