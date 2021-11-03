Начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшер Зияев освобождён от занимаемой должности по поручению президента Шавката Мирзиёева «за ошибочные и несогласованные действия», заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
«По произошедшему факту будут проведены следственные действия. По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности», — отметил он.
Ранее было сообщено, что Голибшер Зияев уволен постановлением премьер-министра. Решение принято в связи ограничением инспекцией доступа к социальным сетям, включая Telegram, Facebook, YouTube, «Одноклассники» и другие.
Менее чем через три часа действия ограничений они были сняты. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент Шавкат Мирзиёев «проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях „Узкомназорат“, принятых по указанию правительства».
Голибшер Зияев возглавил «Узкомназорат» в сентябре прошлого года.
Краткая предыстория
14 января президент подписал закон о дополнении закона «О персональных данных» статьёй 27−1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан. Согласно ей, серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, должны размещаться внутри страны. Поправка вступила в силу в середине апреля.
В мае «Узкомназорат» предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group / VK (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных».
В начале июля «Узкомназорат» ограничил доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype.
29 октября президент подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Abbas Abbasov
Помойму тепер откроют
Alex Bav
Нельзя без согласование со “старшими“ товарищами решения принимать. Показательно и поучительно для всех остальных.
P V
Ограничения не сняты. Youtube не работает.
Farruh Turgunov
Слава богу, разумность победила.
Мухтар Газиев
система, менталитет, ручное управление
Ярослав К.
Крайнего нашли))) стандартная схема..
Ketzer
Да-да, конечно, мы вам очень верим, опять плохие бояре подвели хорошего царя.
Alisher Khursandov
Как интересно. Одной рукой подписан закон, а второй — снят за его, закона, исполнение..
Джон Йссариан
Хоба!
И что это было?
Akbar Sabitov
Da neuzheli???
Game Room
Странно, но ведь ничего не работает до сих пор