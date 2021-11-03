Начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшер Зияев освобождён от занимаемой должности по поручению президента Шавката Мирзиёева «за ошибочные и несогласованные действия», заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«По произошедшему факту будут проведены следственные действия. По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности», — отметил он.

Ранее было сообщено, что Голибшер Зияев уволен постановлением премьер-министра. Решение принято в связи ограничением инспекцией доступа к социальным сетям, включая Telegram, Facebook, YouTube, «Одноклассники» и другие.

Менее чем через три часа действия ограничений они были сняты. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент Шавкат Мирзиёев «проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях „Узкомназорат“, принятых по указанию правительства».

Голибшер Зияев возглавил «Узкомназорат» в сентябре прошлого года.

Краткая предыстория

14 января президент подписал закон о дополнении закона «О персональных данных» статьёй 27−1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан. Согласно ей, серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, должны размещаться внутри страны. Поправка вступила в силу в середине апреля.

В мае «Узкомназорат» предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group / VK (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных».

В начале июля «Узкомназорат» ограничил доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype.

29 октября президент подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.