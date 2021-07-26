Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к социальным сетям TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и мессенджеру Skype из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.

«Газета.uz» выяснила, что «Узкомназорат» ведёт реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, куда, помимо вышеуказанных платформ, вошла и китайская соцсеть WeChat (Tencent). В реестре указано, что «Узкомназорат» направляла предписания соцсетям в июне и ограничила их работу 2 июля.

На фоне ограничений в Узбекистане резко выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам.

Напомним, в мае «Узкомназорат» предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных», то есть разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков предложил заблокировать соцсети на месяц, чтобы молодёжь больше читала книги и газеты. Депутат Расул Кушербаев назвал ограничение доступа к соцсетям «нелепым и абсурдным решением в век информации».